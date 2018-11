IKKE FORNØYD: Politietterforsker Maria Visnes (26) mener lønnen som politietterforsker i Tromsø, og grunnlønnen i politiet generelt, er for lav. Nå har hun fått ny jobb i Bergen der lønnen er høyere. Foto: Maria Visnes privat

Politietterforsker Maria ville hatt bedre grunnlønn som renholder i Kripos

Etterforsker Maria Visnes (26) ble overrasket da hun oppdaget at hun ville hatt rundt samme grunnlønn som renholder i Kripos.

– Jeg har alltid visst at det var dårlig lønn i politiet , men når politiet gir renholdere med lavere utdanning enn politibetjenter, høyere lønn enn vår grunnlønn, kjenner jeg på en urettferdighet, sier Maria Visnes på telefon til VG.

Det var Politiforum som først meldte om saken. Visnes presiserer at hun ikke mener at renholderne tjener for mye.

Visnes jobber som politietterforsker på vold og sedelighet og har en grunnlønn på 376.000 kroner i året.

Politiforum skriver at stillingen som Kripos-renholder var utlyst med en årslønn på mellom 380.000 og 395.000 kroner.

– Tidligere har det vært enklere å ta på seg overtid, men etter endringen som gjør at vi nå skal være rene etterforskere, blir dette vanskeligere. For eksempel å ta på seg helgevakter. Det er sjelden at de spør etter rene etterforskere når det utlyses overtid, forklarer Visnes.

Lener seg på ATB-tillegg

Seksjonssjef Frode Aarum i Politidirektoratet sier at begynnerlønnen for politiansatte er et budsjettspørsmål som Politidirektoratet alene ikke kan avgjøre.

– Uten tidligere arbeidserfaring starter man på begynnerlønn. Alle i politistillinger har også et såkalt ATB-tillegg på 35.000 kroner i tillegg til grunnlønnen. Dermed er startlønn som politi på cirka 410.000 kroner, sier han og peker på at dette også gjelder Maria Visnes.

– Nytilsatte polititjenestepersoner vil dermed tjene mer enn en renholder i eksempelet, legger han til og bekrefter at ATB-tillegget kun gis til de som jobber i politiet.

Til dette svarer Maria Visnes:

– Det han mener er at vi får noe som kalles «belastende unntak» hver måned. Det har ikke noe med grunnlønnen min å gjøre. Det er hele poenget mitt. Det som står i min kontrakt er likevel at jeg har en årslønn på 376.000 kroner.

Lokallagsleder i Politiets Fellesforbund i Troms, Karl Karlsson stiller seg bak Visnes.

– Når det gjelder ATB så er det viktig å få frem at dette er en toårsavtale som gir store unntak fra arbeidsmiljøloven for blant annet politifolk. Denne skal reforhandles i 2019. Det er ikke fast lønn etter vårt syn. Vi skal sammenlignes på a-tabellen i staten – grunnlønnen er det som er a-tabellen.

På e-post skriver seksjonssjef i Politidirektoratet Frode Aarum:

– ATB-avtalen er en avtale om regulering av arbeidstid blant annet for å sikre en tilfredsstillende beredskap. I gjennomsnitt utgjør avtalen i seg selv cirka 65.000 i merinntekt for en politistilling. Dersom man som Visnes jobber vanlig arbeidstid, gis et grunntillegg i avtalen på 35.000 som gis før eventuelle ulempe- og turnustillegg.

– Dette er ikke grunnlønn, men en del av den inntekten hun automatisk har krav på uansett. Hennes inntekt er dermed cirka 410.000 for vanlig arbeidstid. Det kan legges til lønnen til nyutdannede politi er på nivå med en nyutdannet sykepleier.

Krever 50.000–80.000 kroner høyere lønn

Lønn, også til politietterforskere, ble tatt opp under Politiets Fellesforbund (PF) landsmøte forrige onsdag.

Oslo politiforenings leder Kristin Aga var da tydelig på at lønn var foreningens viktigste sak, og at bedre lønnsbetingelser for etterforskere er «et viktig kriterium for et vellykket etterforskningsløft», skriver Politiforum.

Etter møtet kom Oslo Politiforenings (OPF) nestleder Marius Bækkevar med et konkret krav om at PF burde kreve en lønnsøkning for etterforskerne på 80.000 kroner.

Visnes sier hun ikke føler lønnsøkningen som blir foreslått er tilstrekkelig, og poengterer samtidig at hun mener grunnlønnen i politiet generelt må heves.

– Noe vi vil se på

Fungerende leder for HR og HMS i Troms politidistrikt Tomas Sandvig opplyser til VG at arbeidsgiver og fagforeningene «lokalt er enige om resultatet for både nyutdannede politibetjenter og øvrige stillingskategorier som det forhandles om i de årlige lønnsoppgjørene».

Seksjonssjef i Politidirektoratet Frode Aarum skriver at det vil være uryddig av dem å kommentere lønnsnivå på ulike grupper, og gir følgende svar til spørsmål rundt politietterforskernes grunnlønn og hvorvidt den bør heves:

– Begynnerlønnen for en politiutdannet er et resultat av forhandlingene mellom hovedsammenslutningene og staten og hva de over tid har prioritert i forhandlingene.

– En heving av minstelønnen vil også gi ringvirkninger for lønnsnivået til øvrige ansatte som de med lengre erfaring. Som sagt er ikke summen av lønnssystemet og budsjettildelingen slik at vi har mulighet til å øke lønnsnivået på denne måten, fortsetter han.

Videre uttaler Aarum at begynnerlønn og et eventuelt løft for etterforskere er to ulike ting, da det ikke er sammenheng mellom å være nyutdannet og etterforsker.

– Tiltak vedrørende etterforskningløftet er noe vi vil se på blant annet i samarbeid med organisasjonene i tiden fremover.

Maria Visnes har nå fått seg ny jobb i Bergen der lønnen er bedre. Hun skal jobbe som etterforsker på sedelighet og flytter i slutten av desember.