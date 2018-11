STATSADVOKAT: Tor Børge Nordmo ved Troms og Finnmark statsadvokatembeter har tatt ut tiltalen mot Svein Ludvigsen. Her er han avbildet i retten i forbindelse med en annen sak. Foto: Lars Adrian Giske/iTromsø

Dette er bevisene mot Svein Ludvigsen

TROMSØ (VG) Bilder og elektroniske spor er blant bevisene som vil bli lagt frem når Svein Ludvigsen må møte i retten, tiltalt for seksuelle overgrep og misbruk av stillingen som fylkesmann i Troms.

Svein Ludvigsen (72) er tiltalt for å ha misbrukt sin tidligere stilling som fylkesmann i Troms til å skaffe seg seksuell omgang med tre enslige unge asylsøkere. En av dem er lettere psykisk utviklingshemmet.

Ludvigsen nekter straffskyld.

Overfor to av de fornærmede skal Ludvigsen ifølge tiltalen ha gitt uttrykk for at han hadde myndighet over hvorvidt de fikk henholdsvis statsborgerskap og varig opphold i Norge.

En tiltale innebærer at påtalemyndigheten mener det er bevist utover enhver rimelig tvil at forholdene i tiltalen har funnet sted.

– Vi mener å kunne føre bevis for at det har funnet sted seksuell omgang. Det er foretatt en samlet vurdering av de bevis som ligger i etterforskningsmaterialet, blant annet vitneforklaringer, bildebevis, dokumentbevis, tekniske bevis og kommunikasjon, sier statsadvokat Tor Børge Nordmo til VG.

Overgrepene har ifølge tiltalen skjedd på flere ulike steder: Blant annet på Ludvigsens hytte, på hans bopel, på ulike hoteller og på Fylkeshuset i Tromsø.

Under etterforskningen tok politiet beslag i elektronisk materiale, deriblant lagringsmedier, mobiltelefon og PC.

– Det er gjennomført en omfattende etterforskning for å etterprøve de fornærmedes forklaringer, sier statsadvokaten.

Til iTromsø sier Nordmo at de tre mennene har forklart seg relativt likeartet om svært like situasjoner.

– Han har gått fram på samme måten overfor alle tre, sier Nordmo.

Overmaktsforhold

På forsommeren 2014 skal Ludvigsen ifølge tiltalen ha skaffet seg seksuell omgang med en lettere psykisk utviklingshemmet mann på et hotellrom i Oslo.

Ifølge tiltalen utnyttet Ludvigsen mannens utviklingshemning og/eller sitt tillitsforhold og sin stilling som fylkesmann da han oppsøkte mannen på barnevernsinstitusjonen han bodde på. Her skal han seremonielt ha overlevert et norsk statsborgerskap og forledet mannen til å tro at han hadde makt og myndigheter til å gi og frata ham hans statsborgerskap.

Påtalemyndigheten mener Ludvigsen ikke ville ha kommet i denne utnyttelsesposisjonen uten å ha hatt stillingen som fylkesmann.

– Vi mener det er en direkte sammenheng mellom overmaktsforholdet og den seksuelle omgangen. Enhver person kan ikke oppsøke unge asylsøkere på institusjoner. Det nærmere som ligger i disse besøkene på institusjonene vil bli belyst i retten, sier statsadvokat Nordmo.

– Fikk ikke avhørt mulig fjerde fornærmet

Etter at mediene begynte å skrive om siktelsen mot Svein Ludvigsen, den gang omtalt som en «sedelighetssiktet samfunnstopp», ble politiet i Troms kontaktet av en person som sa han hadde vært i kontakt med Ludvigsen.

– Vi prøvde å få til et avhør av denne personen, men lyktes ikke ettersom han befant seg i et annet land uten lovlig opphold, sier politiadvokat Elin Nordgård Strand i Troms politidistrikt til VG.

Strand sier politiet ikke hadde noe mer å gå videre på, men bekrefter at hun vil omtale personen som «en mulig fjerde fornærmet».

Det var Nordlys som først omtalte at personen hadde tatt kontakt med politiet.

Politiadvokaten sier at det i løpet av etterforskningen har blitt gjennomført rundt 100 vitneavhør. Etter at saken ble kjent i mediene er det flere som selv har kontaktet politiet.

– Vi har fått relativt mange tips i saken, uten at jeg har det eksakte antallet, sier Strand.

– Veldig engasjert

Ulf E. Hansen forsvarer Ludvigsen.

– Han har hatt kontakt med alle disse tre, men han har ikke hatt kontakt med dem på den måten som er beskrevet i tiltalen, sier Ludvigsens forsvarer Ulf E. Hansen til VG.

– På hvilken måte har han hatt kontakt med dem?

– Han har truffet dem. Han har vært en veldig engasjert mann i mange henseende, både i forhold til flyktningpolitikk og barnevern. På den måten har han også truffet disse personene, sier Hansen.