Mann i Ålesund tatt uten førerkort for trettende gang

2018-11-24

Sunnmøre tingrett fikk nok av en mann i 30-årene som for trettende gang ble tatt for å kjøre uten førerkort, og dømte ham til 30 dager i kasjotten.

NTB

Publisert: 24.11.18 22:00

«Tiltalte dokumenterer gang på gang at han ikke har noen respekt for veitrafikklovens bestemmelser. Når han nå straffes for 13. gang for kjøring uten gyldig førerkort, er det ingen tvil om at han skal idømmes ubetinget fengsel. Det er klart straffeskjerpende at tiltalte nå mottar sin tredje dom bare for inneværende år», heter det i dommen fra Sunnmøre tingrett, ifølge Sunnmørsposten .

Mannen som er bosatt i Ålesund ble tatt på fersk gjerning av en politiadvokat da han satte seg inn i en bil og kjørte av sted. Etter et resultatløst søk ble han senere samme dag oppringt av operasjonssentralen og pågrepet, men nekter for at han har kjørt bil.

Tingretten satte imidlertid sin lit til politiadvokaten, og mannen ble dømt til 30 dagers ubetinget fengsel og må betale sakskostnader på 3.000 kroner. I tillegg er han ilagt en sperrefrist på seks måneder før han får lov å ta en ny førerprøve.