Derfor «elsker» kriminelle kryptovaluta: – Umulig å følge pengene

INNENRIKS 2019-01-09T22:46:36Z

Cyberkriminelle elsker kryptovaluta på samme måte som kriminelle generelt elsker kontanter, mener sikkerhetseksperten Mikko Hyppönen.

Publisert: 09.01.19 23:46

Etter at Anne-Elisabeth Falkevik Hagen (68) forsvant 31. oktober 2018 skal ektemannen Tom Hagen , ifølge VGs opplysninger, ha funnet en lapp eller et brev der det ble fremsatt et løsepengekrav – i kryptovalutaen Monero.

Dét – og måten kravet ble fremsatt på – var blant årsakene til at norsk politi mente de sto overfor en situasjon som var helt ny for dem.

VG er kjent med at arbeidet med å forsøke å spore det elektroniske kravet har vært en svært sentral del av etterforskningen.

Ifølge VGs opplysninger er kravet på ni millioner euro. Politiet har rådet familien til å ikke innfri pengekravet, et råd familien har valgt å etterkomme, ifølge bistandsadvokat Svein Holden.

– Det er klart at den vurderingen har vært svært krevende, sa Holden onsdag.

Politiet har ikke bekreftet summen på løsepenge-kravet, men bekreftet på en pressekonferanse onsdag at det er fremsatt et krav i form av såkalt kryptovaluta .

– Det er en svært krevende sak. Den har elementer i seg – som jeg har vært innom, som er krevende. Blant annet en kommunikasjonsform som er krevende, og som ikke legger opp til god kommunikasjon. Det er digitale elementer i forhold til løsepengekravet, som ikke er praktiske, sa Tommy Brøske i politiets Felles enhet for etterretning og etterforskning på pressekonferansen.

Det å kreve løsepenger i kryptovaluta er imidlertid ikke noe nytt: De siste årene har slike valutaer i stort omfang blitt brukt til svindel og utpressing, og det finnes en rekke kjente eksempler på at kidnappere har krevd betaling i bitcoin , verdens første, største og mest kjente kryptovaluta.

– Cyberkriminelle elsker kryptovaluta

Den siste uken i mai i år, samtidig som gradestokkene bikket 30 varmegrader, ble sikkerhetskonferansen Paranoia arrangert for ellevte gang i Oslo Spektrum.

– Det er et faktum at kriminelle for første gang kan skjule sine spor og komme unna med pengene. Vi klarer ikke å følge etter dem, sa hovedtaler Mikko Hyppönen.

Dette er kryptovaluta Kryptovaluta er et digitalt betalingsmiddel som bruker kryptografi for å sikre transaksjoner og kontroll over generering av nye valutaenheten.

Kryptovalutaer benytter seg av desentralisert kontroll i motsetning til regulære valutaer hvor kontrollen normalt er sentralisert hos en statsbank. Bitcoin er det første, største og mest kjente kryptovalutaen.

Han jobber i det finske sikkerhetsselskapet F-Secure, og blir omtalt som det nærmeste du kommer en rockestjerne i sikkerhetsverdenen.

Hyppönen mener vi nå har sett et skifte i hvordan kriminelle på nettet har beveget seg fra tradisjonelle finansielle systemer og over til kryptofinansielle systemer.

– Et av de største problemene de kriminelle har hatt online, er hvordan de skal klare å hvitvaske pengene. De har ingen problemer med å få tak i den informasjonen de trenger. De har heller ingen problemer med å stjele penger online i forskjellige banker og de har ingen problemer med å stjele kredittkortnummeret på nett. Men hvordan får de konvertert disse pengene til Lamborghinier? Det har vært problemet, forklarte finnen.

Dette er bitcoin Bitcoin er betegnelsen på både et digital betalingsnettverk og verdienheten i dette nettverket.

Verdienheten bitcoin (BTC) fungerer som en valuta og omtales gjerne som en kryptovaluta.

Verdien av bitcoin fastsettes i markedet av tilbud og etterspørsel, på samme måte som verden av andre valutaer. Men det finnes ingen sentralbank som kan gripe inn og påvirke verdien. I tillegg svinger bitcoin mye i verdi i forhold til mer etablerte valutaer.

Verdienheten kan sendes elektronisk fra en bruker til en annen, hvor som helst i verden. En bitcoin koster per i dag xxx kroner, men du kan sende så lite som 0,00000001 bitcoin. Denne størrelsen kalles gjerne en Satoshi, navngitt etter den anonyme skaperen av Bitcoin.

Bitcoin-nettverket er et digitalt og desentralisert nettverk. Det betyr at man kan overføre bitcoin elektronisk til en mottager uten å måtte gå via en betalingsformidler, som en bank. Kilder: The Guardian, New York Times, Vice, Store norske leksikon, Wikipedia, South China Morning Post, Økokrim, NYA, Constellis, Times Live, Cointelegraph, ccn.com.

Hvitvasking på nett har tidligere vært en svært komplisert affære. Men ikke nå lenger: Med en stadig større flora av kryptovalutaer har dette endret seg.

– Det er en grunn til at kriminelle elsker kontanter. Og det er en grunn til at cyberkriminelle elsker kryptovaluta. Nå kan de faktisk be om løsepenger uten å bli tatt, oppsummerte Hyppönen fra talerstolen.

Offentlige transaksjoner

En stor del av bitcoin-overføringene i verden antas å være knyttet til kriminell virksomhet. I Norge har politiet blitt kjent med Bitcoin gjennom saker der personer har kjøpt narkotika på nett og ikke minst gjennom svindel-e-poster der avsenderne har krevd betaling i bitcoin.

For en kriminelle er fordelene med kryptovalutaer som bitcoin de samme som med fysiske kontanter. Bitcoin oppbevares i din egen digitale lommebok der du har full kontroll på hvor de er, og kan overføres til noen andre uten at en tredjepart, typisk en bank, blir involvert.

En bitcoin-transaksjon kan ikke bare spores, hele transaksjonskjeden er offentlig tilgjengelig på internett.

Men i motsetning til en tradisjonell bankkonto kan hvem som helst opprette en bitcoin-lommebok uten å identifisere seg. Dermed kan man sende og motta penger uten at noen kan få kunnskap om hvem du er.

– God egnet til hvitvasking

«Krypterte digitale valutaer, kryptovaluta, er også, gitt sin natur og måten de blir omsatt på, godt egnet til å finansiere kriminell aktivitet og bli brukt til hvitvasking», skriver Økokrim i sin trusselvurdering for 2018 .

De viser også til en studie der australske og latviske forskere anslår at om lag en fjerdedel av alle bitcoin-brukere er involvert i illegal virksomhet.

Forskerne mener videre at 46 prosent av alle bitcoin-transaksjoner kan kobles til kriminalitet. Det utgjør omtrent 76 milliarder dollar årlig, et omfang som sammenlignes med det anslåtte markedet for ulovlige narkotiske stoffer i USA og Europa til sammen.

Samtidig viser studien at andelen av Bitcoin-aktivitet som kan kobles til ulovligheter har sunket i takt med at den allmenne interessen for bitcoin har blitt større og at det stadig dukker opp nye, mindre gjennomsiktige kryptovalutaer.

Økokrim mener at kriminelle i tiden fremover sannsynligvis vil velge andre kryptovalutaer, som er mindre sporbare enn bitcoin.

Advarer mot pornosvindel

Med kryptovaluta er det lett å gjennomføre systematiske bedragerier – i svært omfattende skala.

I desember i fjor har politiet i New York i USA etterforsket en rekke bombetrusler som har blitt sendt sammen med et krav om betaling i bitcoin. I e-postene fremsettes trusler om at en bombe som er sendt til arbeidsplassen din vil detoneres dersom du ikke betaler. Lignende trusler skal også ha forekommet i Canada, Australia og New Zealand.