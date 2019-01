SPORVOGN: En av bilene som hadde kjørt inn i skisporet ved Maridalen i Oslo. Foto: PRIVAT / NORDRE AKER BUDSTIKKE

Her havnet danskene i skiløypa - med bil...

2019-01-09

Et dansk filmteam forvillet seg inn i skiløypa ved Maridalsvannet i Oslo. – Strengt forbudt, sier Bymiljøetaten.

09.01.19

I motsetning til nordmenn, er ikke danskene født med ski på beina. Så da tar de like gjerne bilen når de skal ut i skiløypa.

– Jeg måtte jo stoppe og spørre om hva i all verden de holdt på med. Man skal jo ikke kjøre bil i en nypreparert skiløype, sier Tor Gundersen til VG

Han var én av flere skiløpere som reagerte på to biler som onsdag formiddag hadde kjørt inn i skiløypa ved Maridalsvannet i Oslo , et par kilometer fra Kjelsås.

Det var Nordre Aker Budstikke som først omtalte saken .

Ifølge Gundersen snakket personene som hadde kjørt inn med bilene dansk og engelsk. De hadde droner, som de brukte til å filme jernbanen, og fortalte Gundersen at de skulle filme et nytt og moderne tog. De sto på hvert sitt tunneltak ved Gjøvikbanen, ovenfor Maridalsvannet.

Oppdrag for Yara

Bilistene var på oppdrag for gjødsel- og kjemikalieprodusenten Yara.

– Det stemmer at et dansk filmselskap har vært her på oppdrag fra Yara og at det er disse som har kjørt seg bort i Oslomarka. Vi har selvsagt ikke bedt noen kjøre innover i marka, så her er det bare å beklage på danskenes vegne. De har rett og slett kjørt feil og rotet seg bort, skriver Kristin Nordal, kommunikasjonsdirektør i Yara, i en e-post til VG.

Ifølge Gundersen sa filmteamet at de hadde tillatelse til å kjøre inn i skisporet. Etter at han kom hjem fra skituren, tok han kontakt med bymiljøetaten. Der var det ingen som hadde gitt danskene lov til å kjøre bil i løypa.

– Ulovlig

«Jeg har sjekket om det er gitt noen kjøretillatelse fra oss, og det er det ikke», sier seksjonssjef for Nordmarka i Bymiljøetaten i Oslo kommune, Knut Johansson, til Nordre Aker Budstikke.

Han forteller til avisen at det er ulovlig å kjøre i preparert skiløype.

«Det er motorisert ferdsel i utmark, og det er strengt forbudt», sier Johansson.

Han bekrefter at sporene fra bilene går inn fra bommen ved Midtoddveien på Kjelsås.

«De har kjørt i retning Monsetangen. I tillegg til å være ulovlig, er det svært ødeleggende på skiløypene, som ble preparert i går», sier Johansson.

Tor Gundersen sier til VG at skiløperne som passerte var hoderystende til bilene i sporet.

– Jeg synes at det er håpløst. Selv om du er dansk, så vet du hvordan et skispor ser ut, sier han.

Yara har nå bedt det danske filmselskapet ta kontakt med Bymiljøetaten.