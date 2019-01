PÅ UTKIKK: Venstre-leder Trine Skei Grande skal ha sett etter en bedre løsning på regjeringsplattformen enn det som lå på bordet lørdag i forrige uke. Foto: Helge Mikalsen

NRK: Trine Skei Grande dro fra forhandlingsrommet etter krangel med Frp

GRAN/OSLO (VG) Venstre-lederen skal ha tatt med seg sin delegasjon og forlatt forhandlingene om en ny regjering med KrF i frustrasjon, ifølge kilder NRK har snakket med.

– Grande fryktet at forhandlingsresultatet det lå an til ville bli møtt med mye kritikk og kjeft i Venstres landsstyre, og det var hun ikke klar for, sier en kilde til NRK.

Bakgrunnen var en konflikt om klimapolitikken mellom KrF og Frp, der Venstre ønsker nye gjennomslag mens Frp blant annet kjemper for å redusere avgifter på bil og regulering av utslipp.

Detaljerte krav fra KrF

Flere peker på detaljerte krav fra KrF som en årsak til situasjonen som nå har oppstått:

Da forhandlingene startet opp over nyttår hadde KrF nemlig med seg en svært detaljert liste over politiske saker de måtte ha en avklaring på.

VG har snakket med sentrale kilder i flere partier som oppfattet KrFs saksliste som «uvanlig detaljert» for en regjeringsplattform.

Partiledelsen ønsket å unngå at saker de var opptatte av skulle reforhandles senere, og at KrF da kunne tape om de ikke hadde styring over det aktuelle saksområdet.

Ifølge Vårt Land får ikke KrFs referansegruppe, der det er rødt flertall, se en ny regjeringserklæring før landsstyremøtet på torsdag.

Alle kravene førte til at de andre partiene også kom med nye krav inn i det som er et begrenset økonomisk handlingsrom for regjeringen. Frp har blant annet signalisert at de må ha en tydelig seier i innvandringspolitikken.

Dermed ble det svært viktig for Venstre å få på plass en seier i klimapolitikken, et område KrF etter det VG forstår ikke har prioritert i forhandlingene.

Måtte utsette

VG skrev tidligere i uken om den uventede utsettelsen av forhandlingene. Partilederne mente allerede fredag ettermiddag mente at de kunne være ferdige tidsnok til at gruppene i de fire partiene kunne møtes mandag klokken 12 og ta stilling til forhandlingsresultatet.

På forhånd hadde regjeringen reservert Granavolden Gjæstgiveri fra onsdag 2. januar og fram til mandag 14. januar, for å ha en ekstra dag som buffer.

Men så oppsto det etter det VG forsto en situasjon lørdag kveld som gjorde at avklaringen ble utsatt utover dette.

De fire partiene har nå innkalt sine besluttende organer i morgen kl 14, men forhandlingene pågår fremdeles.