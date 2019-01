Nabo i Lørenskog: – Skjer sånt her?

LØRENSKOG (VG) – Du blir bare stum. Skjer det sånt her? sier nærmeste nabo av forsvunne Anne-Elisabeth Falkevik Hagen (68) til VG om forsvinningen.

– Blid, rolig, hyggelig.

Slik beskriver en av de nærmeste naboene den savnede 68-åringen. Anne-Elisabeth Falkevik Hagen har vært savnet fra sitt hjem på Fjellhamar i Lørenskog siden 31. oktober i fjor. Hun er gift med en av Norges rikeste menn.

Kvinnen VG har snakket med klarer ikke å tro at naboen trolig er bortført.

– Du blir bare stum. Skjer det sånt her? Bortført. Jeg klarte nesten ikke å ta inn over meg at det er sant.

Kvinnen, som ønsker å være anonym, forteller at hun fikk vite om forsvinningen først onsdag morgen. Hun har ikke reagert på lite aktivitet fra naboen.

– Det er et veldig stille og rolig hjem, det skjer ikke mye. Jeg ser veldig sjelden sjefen selv. Men kona går tur med en hund som de har.

Sperret av tomten

Onsdag morgen har politiet sperret av tomten rundt boligen til ekteparet Anne-Elisabeth Falkevik Hagen og Tom Hagen.

Flere naboer forteller til VG at de har merket økt biltrafikk i området den siste tiden, men ellers ingenting mistenkelig. De forteller at de bor i et stille og rolig område.

Nærmeste nabo har kun reagert på at det ikke var måket på eiendommen.

– Det snødde jo nå de siste dagene, og der var det ikke måket, men det sto en bil der – det var noen spor innpå der, forteller hun.

– Hatt det helt forferdelig

En annen nabo på 83 år forteller til VG på telefon at hun ble kontaktet av politiet for en stund siden.

– De spurte om jeg hadde sett noe unormalt, men det hadde jeg ikke. Det er bare to hus mellom oss, sier hun.

Hun forteller at hun kjenner familien, og at hun har omgang med den forsvunnede naboen.

– Jeg satt på med henne (Anne-Elisabeth Falkevik Hagen red.anm.) til seniordans en uke eller to før hun forsvant. Jeg har hatt det helt forferdelig. Jeg synes det er veldig vanskelig, og begriper ikke at dette har skjedd, sier hun.

Kjent familien i 40 år

En annen nabo og venn av familien ble kontaktet av et familiemedlem med beskjed om å videreformidle den alvorlige nyheten til de nærmeste naboene.

– Det er utrolig at noe sånt kan skje. Det er helt uvirkelig. Jeg har kjent dem i 40 år og vi kan ikke tro det, sier han til VG.

En av Norges rikeste

Falkevik Hagen, opprinnelig fra Gran på Hadeland, giftet seg som 19-åring med jevnaldrende Tom Hagen. Sammen har de tre voksne barn og flere barnebarn.

Tom Hagen innehar i dag plass nummer 172 på finansbladet Kapitals liste over Norges 400 rikeste. Hagen driver stort innen kjøp og salg av strøm, i tillegg til eiendomsutvikling.

Den anslåtte nettoformuen var i 2018 på 1,7 milliarder kroner, ifølge Kapital.

VG får opplyst at det er stilt krav om løsepenger – ni millioner euro i kryptovaluta– for 68-åringen. Kravet, som tilsvarte 85,9 millioner kroner da 68-åringen forsvant, gjør at politiet mener de står overfor en kidnappingssak.

Etter det VG får opplyst mener politiet at motivet for den antatte kidnappingen er økonomisk vinning.

Polititeori: Tatt hjemme

Den 68 år gamle hjemmeværende trebarnsmoren og bestemoren skal ha forsvunnet fra hjemmet i Sloraveien på Fjellhamar onsdag 31. oktober i fjor.

Politiet mener at eneboligen er åstedet for den antatte bortføringen. Det skal ikke ha vært spor etter innbrudd i boligen – og det skal heller ikke ha vært videoovervåkning i eller utenfor huset som har kunnet hjelpe politiet.

Etter det VG får opplyst er politiets teori at hun ble angrepet på badet. Det skal ha blitt funnet spor inne i huset.

I en topphemmelig operasjon har politiet jobbet på spreng for å finne 68-åringen, men først nå velger de å gå ut med en savnetmelding. Årsaken til at de har jobbet i skjul, er at det skal ha kommet trusler mot Falkevik Hagens liv og helse dersom politiet ble involvert eller hvis mediene omtalte saken.

I løpet av disse månedene har det ikke vært et eneste livstegn fra kvinnen, får VG opplyst.