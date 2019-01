RUS-RÅD: Finansdirektør Kjerstin Braathen i DNB sier det er viktig å bruke hodet i forelskelsens rus. Foto: Bjørn Haugan

DNB-sjef ber norske kvinner utfordre mannen

DAVOS (VG) DNBs finansdirektør Kjerstin Braathen utfordrer norske kvinner: – For mange er risikovegrende og overlater økonomien til sine menn. Det er det mange som taper på, sier hun.

– Det gjelder både der hjemme, hvor menn av en eller annen grunn fortsatt i all hovedsak er de som plasserer pengene og tar opp lån. Men det er også alvorlig at risikovegringen gjør at menn totalt dominerer på eiersiden i næringslivet, sier Braathen til VG mellom møtene hun deltar i på World Economic Forum i Davos.

Hun sier at hun én prosent av investorer bak startup-selskaper i Norge er kvinner, mens andelen ute i verden er syv prosent.

– Det betyr at menn står for 99 prosent av finansieringen til nye selskaper i Norge. Ser vi på gründere, så er bare 20 prosent kvinner. Det er uholdbart: I dag er det like mange kvinner som menn i Norge som studerer økonomi. Men det slår foreløpig ikke inn når det gjelder norske kvinners vilje og evne til å gripe føringen i økonomien, sier hun.

– Problem ved samlivsbrudd

Hun mener dette er et problem for Norge, fordi kvinner investerer på en litt annen måte enn menn.

– Litt mer forsiktig?

– Ja, og den balansen hadde det vært godt å få inn på investeringssiden i Norge. Men det største problemet er det for kvinnene selv. De overlater de tunge økonomiske sakene til mennene: Å ta opp lån og plassere penger, mens kvinnenes penger i stor grad brukes til innkjøp og å følge opp barnas behov.

– Problemet med det kan være at kvinnene blir økonomisk tapere ved samlivsbrudd. Da kan mannen dokumentere at han har tatt de tunge utgiftene og kvinnen sitter dårlig til juridisk. Kvinnen er ofte den store taperen økonomisk ved samlivsbrudd, sier hun og gir et råd:

– Det er viktig å bruke hodet i forelskelsens rus.

Må sette seg inn i pensjonsreglene

Braathen peker også på at det kan koste dyrt å ikke sette seg skikkelig inn i pensjonsreglene.

– Det går rette veien, men det er fortsatt mange kvinner som ikke orker å sette seg inn i dette, sier hun.

Ifølge Knut Dyre Haug, pensjonsøkonom hos Storebrand, er kvinnene i siget.

– Det er helt åpenbart et generasjonsskifte, og det kom brått på for meg. Men i de yngste aldersgruppene fra 20 til 34 ser man veldig tydelig at jenter er like opptatt av økonomi som gutter, sier han til VG.

Han viser til ferske tall fra Finans Norge og Verdipapirfondenes forening (VFF).

– Jeg vil tro at dette endelig er i ferd med å snu, sier Dyre Haug om at mange kvinner i stor grad har overlatt den økonomiske kontrollen til menn.

– Det har vært så mye snakk om dette og det er mye lettere å forstå mekanismene rundt pensjon og pensjonsopptjening nå som det finnes kalkulatorer som viser hva du får, sier Dyre Haug.

Han råder alle til å gå inn på nettbanken og så trykke seg videre til bankens informasjon om sparing og pensjon.

– Logg deg også inn på NAV og bruk tilbudet NAV har med pensjonskalkulator og se om det som står der stemmer sånn noenlunde med det du opplever selv.

Deltid og graviditet

– Hva vet dere om årsakene til de store forskjellene mellom kvinner og menn når det gjelder økonomisk engasjement, finansdirektør Kjerstin Braathen i DNB?

– Det dreier seg blant annet om kjønnsroller: Kvinnene følger et mønster de er vant til. For gründere slår selvfølgelig en del forhold, som svekker kvinnens tilknytning til arbeidslivet, inn: Graviditet, fødsel og barneomsorg. Men vi har så gode ordninger i Norge knyttet til det, at det burde avhjelpe noe, mener hun.

– Så slår det også inn at menn i større grad jobber heltid: Ifølge Statistisk sentralbyrå jobber 36,8 prosent av alle yrkesaktive kvinner deltid, mot bare 12,5 prosent av alle yrkesaktive menn, sier hun.

Hun peker også på organisering og finansiering av boligkjøp.

– Det er stort sett menn som registrerer seg som interesserte på visninger. Men DNB-meglere har i det siste ringt en del av kvinnene til disse mennene. Det har gitt interessant informasjon.

– Som hva da?

– Blant annet at kvinnene har en annen risikoprofil; de er ikke villige til å strekke seg så langt som mennene sine.

– Det kan være fornuftig?

– Ja, i den sammenhengen kan risikovegring være positiv. Problemet er at kvinnene ikke tar styringen.

Et siste råd

Braathen viser også til at DNBs forbrukerbarometer høsten 2018 viste at nesten syv av 10 nordmenn sparer, både kvinner og menn. Men kvinner og menn sparer forskjellig.

– Av dem som sparer, sparer bare 29 prosent av kvinnene i aksjefond, mot 43 prosent av mennene. Bare 4 prosent av kvinnene sparer i enkeltaksjer og 15 prosent av mennene. 6 prosent sparer i IPS mot 10 prosent av mennene. Kvinnene er mer forsiktige, sier hun.

– Et siste råd?

– Kvinnene må tørre å si til mannen at hun skal ha like mye å si når de skal ta viktige økonomiske valg. Og få det ned på papiret. Og for dem som vurderer å starte opp noe: Tør å ta litt mer risiko.