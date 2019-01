Tok farvel med Maren (28): – Dere har opplevd det vi alle frykter

Familie og nære venner samlet seg i dag i Time kirke på Jæren for å ta et siste farvel med Maren Ueland (28), som ble brutalt drept i Marokko før jul.

Foran i kirken står urnen ved siden av et stort bilde av Maren Ueland ute i naturen – et sted hvor 28-åringen fra Bryne trivdes svært godt.

Seremonien startet klokken 13.00 med «Hvem kan seile foruten vind», sunget av Vamp-vokalist Jan Ingvar Toft med musikere foran en fullsatt kirke.

– Vi skal minnes med ord og musikk som Maren elsket, sa sogneprest Stein Ødegård.

– Ville utrette noe større

Etter at Uelands lillesøster hadde talt, leste sognepresten minneord på vegne av familien. Han beskrev en naturglad jente, som levde effektiv, impulsivt og målrettet på samme tid.

– Det er mye i Maren sitt liv som gikk fra det forsiktige, sjenerte og sårbare, til en livlig, moden og eventyrlysten kvinne som sto for sine meninger og var reflektert for alderen. En moden sjel i en ung kropp, sa Ødegård.

– Hun ville utrette noe større enn å tjene penger, og ikke ha seg selv i fokus. Hun var ingen materialist. Hun ville være noe for andre og engasjerte seg i prosjekt for at folk i utenforskap skulle klare seg.

Naturen ble bare sterkere og sterkere for Maren etter hvert som årene gikk.

– Hun fant fred og glede i fjell og skog, var glad i å mestre, vise respekt, kjenne frihet og samklang – noe som var større, spennende og mystisk. Familien er inderlig stolte over Maren som var så liten og så skjør, og som ble så stor og modig.

Marens verdi var å se det enkelte mennesket og de enkelte handlinger.

– Hun trodde oppriktig at den godheten som enkeltpersoner kunne tilføre verden, var viktig. Den godheten ville Maren være en del av.

Høie: – Kan sørge sammen

Helseminister Bent Høie var til stede under bisettelsen på vegne av den norske regjeringen.

– Dere har opplevd det vi alle frykter: At den siste klemmen, ble den aller siste. Vi kan ikke lindre sorgen, men vi kan sørge sammen med dere, sa Høie.

– Maren var først og fremst deres datter, søster og barnebarn, men mange av oss føler også at hun var litt vår, selv om vi ikke kjente henne. Det er mange som sørger over Maren.

Marokko var representert ved landets ambassadør i Norge, Lamia Radi. Også hun talte under bisettelsen.

Drept på fjelltur

Det er fem uker siden den tragiske nyheten om at norske Maren Ueland (28) og danske Louisa Vesterager Jespersen (24) var blitt funnet drept i Marokko, ble kjent.

De to venninnene var på fjelltur nær landsbyen Imlil i Atlasfjellene, og overnattet i telt da angrepet skjedde.

Dobbeltdrapet blir av marokkansk politi etterforsket som et terrorangrep, og over 20 personer er blitt pågrepet hittil. Fire av mennene som er siktet i saken, har sverget troskap til IS.

Solberg: – Meningsløs handling

Statsminister Erna Solberg sier til VG at hun føler sterkt med familien og hele lokalsamfunnet.

– Det dreier seg om en meningsløs handling. Det er slik at terror rammer og den rammer uskyldige. Jeg håper marokkanske myndigheter og norsk politi sørger for at de rette blir straffeforfulgt, sier Solberg.

– Mandag er det sorgens og ettertankens tid. Mine varme tanker går til familien, sier hun.

Danske Louise ble bisatt i Fonnebæk kirke på Jylland 12. januar .

