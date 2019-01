NÆRE ALLIERTE: Tore Storehaug og Knut Arild Hareide, her i forbindelse med et vorspiel til Kongens middag for stortingsrepresentantene i fjor høst. Foto: Ruud, Vidar / NTB scanpix

Hareides røde wonderboy vendte ham ryggen: Var den som sikret blått KrF-flertall

INNENRIKS 2019-01-17T21:13:03Z

GARDERMOEN (VG) I et høydramatisk og tårevått landsstyremøte i KrF snudde fire røde medlemmer ryggen til partileder Knut Arild Hareide og sikret Erna Solbergs flertallsregjering. En av dem er Hareides yndling: stortingsrepresentant Tore Storehaug (26) fra Sogn og Fjordane.

Publisert: 17.01.19 22:13 Oppdatert: 17.01.19 22:37

Med dramatiske to stemmers overvekt sikret nestlederne Kjell Ingolf Ropstad og Olaug Bollestad avgangen til Hareide som leder og KrFs inntreden.

Men det flertallet i landsstyret ville de ikke fått om ikke fire av de røde medlemmene av landsstyret ikke hadde skiftet mening.

Ifølge VGs kilder er de fire som snudde:

stortingsrepresentant Tore Storehaug

fylkesleder Ingelin Noresjø fra Nordland

fylkesleder Espen Hasle fra Oslo

KrFU-nestleder Edel-Marie Haukland

Bekkevold og Hareide stemte mot

Og dermed endte landsstyrets avstemning med 19 stemmer for og 17 stemte mot regjeringsplattformen. I stortingsgruppen var det kun Geir Jørgen Bekkevold og Hareide selv som stemte mot.

Mest oppsikt vekker det at nettopp Tore Storehaug, som er en nær alliert av Hareide, valgte å gå mot partilederen. Storehaug er KrFs yngste og mest fremadstormende stortingsrepresentant.

Etter det VG erfarer hadde ikke Storehaug på forhånd signalisert at han var villig til å støtte Ropstads regjeringsplattform. Under møtet tok han ordet og sa at han var i tvil om hva han skulle stemme, men han forklarte ikke hvorfor han til slutt valgte å stemme for plattformen.

KrFs partisekretær Hilde Frafjord Johnson, en av kampgeneralene på rød side i fjor høst, sier dette på spørsmål om hva hun synes om Storehaugs snuoperasjon:

– Ingen kommentar.

Møte i syv timer

Under KrFs dramatiske retningsvalg i høst var han en av de mest sentrale strategene i Hareides team, og han var en av Hareides fremste våpendragere på fylkesårsmøtene i partiet.

VG forsøkte å få en kommentar fra Storehaug på vei ut av møtet, men han avviste bestemt å gi noen uttalelser.

Møtet i KrFs landsstyre startet klokken 14 og varte i over syv timer før det til slutt valgte å godkjenne regjeringsplattformen. Underveis i møtet skal flere ha grått åpenlyst, særlig da Knut Arild Hareide tok ordet og sa at han gikk av som partileder.

I sin tale fortalte Hareide at hans avgang var den selvbestemte konsekvensen av det retningsvalget han i høst valgte å be partiet om å ta.