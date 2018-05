Nå er han dømt til ti måneders fengsel i Aust-Agder tingrett for smørsyreskadene. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB scanpix

Mann mistet jobben – tok hevn ved å sprøyte smørsyre på arbeidsplassen

En mann i 50-årene er dømt til fengsel etter at han sprøytet illeluktende smørsyre og forårsaket store skader på arbeidsplassen der han hadde mistet jobben.

Mannen hadde mistet jobben som følge av at bedriften på Sørlandet slet økonomisk. Han mente seg lurt og ville ta hevn, skriver Fædrelandsvennen .

I januar i år tok han seg derfor inn i bedriften og spredte smørsyre/butangass i så store mengder at utstyr og inventar ble påført skader for over 2 millioner kroner.

Han skal ha planlagt hevnaksjonen i flere uker. Syren hadde han fått tak i via internett, skriver Fædrelandsvennen.

Nå er han dømt til ti måneders fengsel i Aust-Agder tingrett. I tillegg til skadeverket er mannen også dømt for å ha drapstruet sin tidligere arbeidsgiver og for ulovlig besittelse og oppbevaring av en pistol og ammunisjon. Han skal også ha sagt til flere andre at han planla å drepe sin tidligere sjef.