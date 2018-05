Gravid kvinne med smerter i magen til sykehus etter trafikkulykke

NTB

Ådne Husby Sandnes

Publisert: 21.05.18 07:51

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

INNENRIKS 2018-05-21T05:51:43Z

En gravid kvinne er fraktet til sykehus med smerter i magen etter at en ruspåvirket mann uten førerkort kjørte inn i en midtdeler like ved Lillestrøm.

Politiet opplyser til VG like etter klokken 07.30 at mannen i 20-årene ble fremstilt for en utvidet promilleprøve.

Det ble fattet mistanke på ulykkesstedet om at mannen, som ikke hadde førerkort, var ruspåvirket da han kjørte inn i midtdeleren mellom riksvei 22 og riksvei 159 på Romerike.

Både den gravide kvinnen og den mannlige bilføreren ble sendt til A-hus for behandling av traumeskader. De to involverte brukte begge bilbelte, ifølge politiet.

I politiloggen fremgår det at kvinnen hadde smerter i magen. Det videre skadeomfanget er ukjent. Det har ikke lykkes VG å komme i kontakt med A-hus mandag morgen.

– Det er vanskelig å fastslå noen årsak til ulykken, men mannen var ruset og hadde ikke førerkort, sa operasjonsleder Tom Sandberg i Øst politidistrikt til NTB i går kveld.

Politiet fikk melding om hendelsen klokken 19.26 søndag kveld, ifølge Romerikes Blad , som først meldte om saken.

Denne artikkelen handler om Trafikkulykker