BLE SVIMMEL: Anita Sjøgren Avdal forteller til VG at hun ble svimmel og fikk vanskeligheter med å puste da det begynte å brenne i avfallsanlegget i nærområdet tidlig søndag morgen. Foto: Thomas Andreassen, VG

Beboer ved avfallsanlegget: – Merket røyken på kroppen

Publisert: 27.05.18 20:18 Oppdatert: 27.05.18 21:27

RE (VG) En av avfallsanlegget Revac sin nærmeste nabo, Anita Sjøgren Avdal, forteller til VG at hun hadde vanskeligheter med å puste da anlegget begynte å brenne i dag tidlig.

Det var rundt klokken syv i dag morges at politiet fikk melding om en brann på avfallsanlegget Revac på Linnestadfeltet i Vestfold.

Ifølge brannvesenet brenner det fortsatt kraftig og arbeidet er utfordrende. De venter nå på at betongtaket til den ene delen av byggingen som er rammet skal falle ned slik at slik at det er trygt å rykke inn igjen for å fortsette slokningsarbeidet.

Politiet varslet tidligere søndag ettermiddag at de ville evakuerer beboere fra Linnestadfeltet fordi vind førte giftig røyk fra brannen i et avfallsanlegg i retning boligfeltet. En tid senere meldte kommunen at evakueringen var avblåst.

Anita Sjøgren Avdal, som bor på Linnestadfeltet, merket røyken godt på kroppen.

– Jeg kjente på følelsen av at dette ikke var greit. Det svidde i øynene og det var vanskelig å puste, forteller hun til VG.

Familien ble vekket av politiet søndag morgen, men avventet å dra. Etter hvert valgte de å pakke sakene.

– Vinden forandret seg, og det ble veldig mye røyk her. Jeg kjente jeg ble svimmel. På grunn av forholdene som var her rundt klokka 10, så valgte vi å reise. Da var det tøft å puste, sier hun.

Hun sier det var en merkbar og sterk lukt i lufta.

– Jeg skjønner at vi må ha gjennvinningsanlegg, men jeg skulle ønske det var lenger unna.

Familien er nå tilbake i boligfeltet etter en dag i Larvik, og ettersom vinden nå har snudd, tok de middagen ute.

– Det er ikke lange glippa fra anlegget til bebyggelsen. Det er vindretningen som avgjør om røyken treffer oss eller ikke.

Hun forteller at hun kommer til å legge seg med visshet om at de blir tatt godt vare på.

– Jeg stoler fullt og helt på de som jobber med situasjonen, og kommer ikke til å være redd for å legge meg. Brannvesenet har jobbet som helter og politiet har vært til stede i gatene, så vi har følt det trygt oppi det hele.

Hun synes også Re kommune har vært flinke til å håndtere situasjonen og holde innbyggerne underrettet.

Regnet store avfallsbiter

Thomas Ulseth bor på en gård som er nærmeste nabo til avfallsanlegget. Da VG snakket med han tidligere i dag, kunne han fortelle at det regnet opptil 20 cm store brente avfallsbiter over området sør for anlegget.

– Det har falt ned tykke små biter av brent plast ned over området her. Jeg var overrasket over hvor mye som lå på bakken på åkeren og oppover i skogen mot avfallsanlegget, sa Ulseth til VG.

Han beskrev bølger av tett røyk fra anlegget.

– Det kom i en periode mindre røyk, og det så ut som om at brannvesenet hadde kontroll. Men nå kommer det mer røyk igjen, sa Ulseth.

Politiet var innom Ulseth første gang i åtte-tiden søndag morgen, og ba familien om å lukke vinduer. I ti-tiden kom politiet for andre gang og ba dem forlate eiendommen.

– Det er sterk og sur lukt av røyken. Politiet var her nå og ba oss lukke vinduer og dører og dra, sa Ulseth.

Tredje brann på kort tid

Ifølge brannsjef Per Olav Pettersen i Vestfold Interkommunale Brannvesen, er dette den tredje brannen i området siden 2014.

I 2017 brant det nemlig på KMT gjenvinning, som gjenvinner kabler, forteller han.

– Det var forsåvidt en ganske lik brann som denne vi har nå, men det var lettere å komme til. Den gang ble det også store skader, men ikke på langt nær så store og omfattende skader som det kommer til å bli denne gangen, sier han.

Etter hva Pettersen kan huske, var det noe av utstyret på gjenvinningsanlegget som forårsaket brannen for tre år siden. Ifølge ham var det ikke noe klanderverdig som utløste brannen.

Thomas Ulseth synes det er skummelt med så mange branner i nærområdet på så kort tid.

– Nå er det det samme sirkuset igjen, og jeg ønsker ikke å ha det sånn. Jeg skulle ønske at de ikke holdt på med farlig avfall så nær et boligfelt, sier han til VG.

Hildegunn Horn, en annen av Revacs nærmeste naboer, er også frustrert.

– Det er ikke noe trivelig dette her. Jeg har ikke tenkt på at det kunne skje igjen, ettersom de lovet å ta hendelsen på alvor. Men det virker det ikke som de har gjort, sier hun.

Brannsjef Pettersen mener derimot at Revac har gjort mye for å gjøre anlegget mer brannsikkert etter brannen i 2014.

– Etter min oppfatning har de gjort en solid jobb i forhold til brannsikkerhet siden den gang.

Han har likevel ingen problem med å forstå beboernes frustrasjon.

– Jeg har ingen problem å forstå at de som bor rundt blir uroet med tre branner på kort tid, sier han.