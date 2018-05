HETT BLIR ENDA HETERE: Varmen fra sørlige Europa og Afrika vil bre seg ut over Sør-Norge og gi hetebølge som kan toppe seg først torsdag i neste uke. Foto: Kart: StormGeo

Nå blir hetebølgen enda hetere: – Dette er ekstremt

Publisert: 25.05.18 19:19 Oppdatert: 25.05.18 20:18

Den nær ekstreme varmen over Sør-Norge tar ikke slutt ennå. Ferske varsler tilsier at den vil styrke seg og nå toppen først torsdag i neste uke.

Tidligere denne uken lå det an til at varmebølgen skulle toppe seg i helgen. Nå viser ferske prognoser at det slett ikke er over ennå – men at varmen skrus til enda ett hakk mandag og tirsdag, og at torsdag i neste uke kan være toppen på hetebølgen.

– Jeg tror vi kan kalle det hetebølge nå ja, sier energimeteorolog Frode Håvik Korneliussen i StormGeo .

Ni grader over normalen

– Vi har temperaturer i Sør-Norge som ligger syv, åtte og ni grader over normalen. Det er svært sjeldent dette skjer, og dette er ekstremt. I vinter hadde vi tilsvarende ekstrem kulde med inntil ti grader under normalen, påpeker han.

Mai måned slår nå nærmest alle rekorder – måneden har vært preget av mye sol og høytrykkspreget vær, som har gitt høyere og høyere temperaturer. Hele Sør-Norge er i ferd med å sette ny varmerekord.

– Men det som skjer nå, er at vi har spesielt gunstige lavtrykk og høytrykk som fører store mengder varm luft fra Sør-Europa og Afrika nordover. Denne luften, som normalt altså legger seg over sørlige del av kontinentet, brer seg nå ut over Skandinavia. Hittil har vi bare fått en flik av dette, men nå viser kartene at den varme luften vil bre seg over hele Sør-Norge, og vare lengre enn varslene hittil har vist, sier Håvik Korneliussen.

Vestlandet får det også hett

Varmen er allerede godt etablert på Østlandet, og vil fortsatt kunne stige litt i helgen og i neste uke. Men på Vestlandet har ikke varmen hittil vært så sterk – og her vil folk kunne oppleve et byks i temperatur over helgen. Enkelte prognoser viser så mye som 28 grader i Bergen i neste uke.

OBS: I Finnmark og Troms er det varslet uvær og høye bølger, varsler Meteorologisk institutt i et obs-varsel:

Det eneste som kan dempe de svært høye temperaturene i neste uke, er at det blir for varmt, slik at det danner seg ustabil luft og tordenbyger med kraftig nedbør.

– Dette vil bli kjølende, sier han.

Hva så utover i juni? Mangeårig statsmeteorolog Bjart Eriksen ved Meteorologisk institutt er i ferd med å starte eget firma – Metconsult – som skal spesialisere seg på langtidsvarsler.

Brukbar juni

Han tror ikke på en juni med lavtrykk på lavtrykk og guffent vær i Sør-Norge, men heller på ganske brukbart vær:

– For juni som helhet gir prognosene signal om moderat høytrykk, det vil si ikke så dominerende høytrykk som vi har sett gjennom hele mai, men heller ikke noen klassisk lavtrykk-situasjon. Temperaturene vil nærme seg normalen. Mye tyder på at vi kan få perioder med nordlig vind, lavere temperaturer enn nå, men fortsatt mye bra vær, særlig på Østlandet.

Han bygger sin månedsprognose på amerikanske modeller, men også på de store værsystemene:

– Blant annet ligger det et nokså stabilt høytrykk i stratosfæren over Arktis som i plassering og form er slik at den favoriserer høytrykk hos oss, sier Eriksen.

Varsler endring

En oversikt over hvor det til enhver tid er mest nedbør rundt ekvator – og som også har vist seg å ha effekt for våre breddegrader – favoriserer også lite nedbør over våre områder i juni.

StormGeos Frode Håvik Korneliussen mener likevel vi vil se en overgang til en annen værtype i løpet av juni:

– Alle modeller har overgang til mer lavtrykk. En gang mellom 10. og 20. juni vil vi få inn lavtrykk, selv om det er usikkert hvor dominerende og hvor varig de vil prege været, sier han-