LUFTAMBULANSE-KJØR: Statsminister Erna Solbergs formiddag i Stortinget onsdag var preget av luftambulanse-krisen. Foto: Berg-Rusten, Ole / NTB scanpix

Luftambulanse-saken: Erna Solberg avviser ny anbudsrunde

Publisert: 30.05.18 18:14 Oppdatert: 30.05.18 19:02

INNENRIKS 2018-05-30T16:14:49Z

Statsminister Erna Solberg (H) avviser muligheten for nye anbud eller nye forhandlinger med den nye luftambulanse-operatøren Babcock, slik Ap og KrF går inn for.

– Vi kan ikke utlyse ny anbudsrunde, uten at vi bruker opp masse penger vi i stedet kan bruke på å behandle folk, sier Solberg til VG.

Solberg måtte svare for luftambulansekrisen i flere runder i Stortingets spørretime onsdag formiddag, blant annet fra Marit Arnstad (Sp) og Bjørnar Moxnes (Rødt).

Nytt forslag

I går meldte VG at Ap og KrF har lagt inn et forslag til Stortingets behandling av krisen, som de to partiene håper de får flertall for.

Det sentrale i forslaget er å be regjeringen «sikre luftambulansetjenesten, enten gjennom forhandlinger med operatør, ny anbudsrunde med krav om virksomhetsoverdragelse etter arbeidsmiljølovens bestemmelser, eller på annen egnet måte».

Overfor VG går statsminister Erna Solberg nå langt i å antyde at dette ikke er gjennomførbart:

Erstatningsansvarlig

– Det kan alltids gjøres forhandlinger om enkeltting i avtalen. Men det er utfordringer knyttet til å gjøre grunnleggende endringer. Da vil de andre anbyderne kunne be om det samme, og da kan man bli erstatningsansvarlig overfor de andre aktørene, sier statsministeren.

– Men Ap og KrF mener forholdene har endret seg slik at man kan be om virksomhetsoverdragelse?

– Det må foreligge forhold som berører den som fikk anbudet. Det er det ikke i denne saken. Det er ikke grunnlag for å si at de ikke leverer, men de skal levere tjenester først fra 1. juli neste år. Om man ensidig skal gjøre store endringer og de får mer kompensert, vil det forskjellsbehandle de som tapte anbudsrunden, sier Solberg til VG.

Ap: Forpliktet av stortingsvedtak

Men Ingvild Kjerkol, Aps helsepolitiske talsperson, ber Erna Solberg respektere at saken fortsatt ligger i Stortinget, og at den ikke er avgjort:

– Om flertallet stiller seg bak vårt forlag, er helseminister Bent Høie (H) forpliktet av det. Da må han utforske alle alternativene som ligger i forslaget. Det er ikke opp til statsministeren å avvise det, så lenge hun leder en mindretallsregjering, sier Kjerkol til VG, etter å ha lest Solbergs uttalelser onsdag ettermiddag.

Ta til fornuft

Bjørnar Moxnes (Rødt) ber Ap og KrF innse at de ikke kommer noen vei med sitt forslag:

– Regjeringen har ikke tenkt å foreta seg noe mer i forhold til den nye operatøren. Det eneste fornuftige er at Ap og KrF i stedet tar til fornuft og støtter vårt forslag om å annullere avtalen, eller krever en ny anbudsprosess med virksomhetsoverdragelse, sier Moxnes til VG.

Moxnes mener at Babcock allerede nå er i ferd med å havarere med sitt opplegg, og påpekte fra Stortingets talerstol at deres troverdighet er ribbet:

– Selskapet er ennå ikke et opprettet og godkjent norsk flyselskap, De har ennå ikke folk, erfaring, fly, hangarer, norske erfaringer og godkjente piloter. De er åpenbart ikke i rute, sa Moxnes.

– Rødts agenda er en helt annen, et generelt angrep på anbudsregimet, svarte Solberg i Stortinget.