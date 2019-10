De ukjente penisplagene

Det er ikke bare ereksjonsproblemer, prostata og penisstørrelse man skal tenke på. Det kan nemlig forekomme andre problemer der nede, og her er det du må passe på.

Oppdatert 5. august 2017

Testikkelvridning, brukken penis, åreknuter på testikler og for lite testosteron. Det kan forekomme flere problemer for junior og hans to følgesvenner.