Nyfødte elgkalver mangler navn

Publisert: 31.05.18 15:34 Oppdatert: 31.05.18 16:30

INNENRIKS 2018-05-31T13:34:24Z

Elgene Ea og Raptus har blitt foreldre til to små kalver. Nå kan du være med og bestemme hva de skal hete.

De to små kom til verden på tirsdag denne uken i Langedrag Naturpark. På forhånd var det knyttet stor spenning til fødselen, som er elgmors andre kull.

– Det er så fantastisk! Det som kanskje er mest fantastisk, er den tilliten elgen gir oss mennesker. At den lar oss være til stede for å dele øyeblikket med henne, sier daglig leder Tuva Thorson.

Hva vil du at de skal hete?

Tvillingene har ennå ikke fått navn, men det kan du være med på å bestemme. Vinneren, eventuelt vinnerne, hvis to forskjellige personer vinner, får hvert sitt månedsabonnement på VG+.

Send inn navneforslaget ditt her!

Konkurransen avsluttes 1. juni klokken 15.00. Etter det vil ansatte i Langedrag Naturpark gå gjennom alle forslagene og kåre en vinner.

Født med 20 minutters mellomrom

Tvillingparet, en kvige og en okse, ble født med 20 minutters mellomrom. Thorson var til stede under fødselen og filmet hele opplevelsen.

– Jeg føler meg ydmyk som får være med på dette livets under, sier Thorson.

Gikk inn for å føde

Med 23 grader i skyggen mistenker Thorson at det ble for varmt for Ea (3) da fødselen startet. Hun gikk nemlig inn i elgstallen og la seg til rette der. Det overrasket de ansatte ved parken.

– Det er spesielt at den legger seg inne, men det var uvanlig varmt hos oss på tirsdag, så kanskje det var derfor. Samtidig er det spesielt at hun fødte på dagtid, det er sjelden vi ser at de gjør det, sier Thorson.

Det er ventet flere små kalver denne sommeren, i parken som har jobbet med det store hjortedyret i 12 år.