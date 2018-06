DRAMATISK: Tilskuerne ble vitne til at en person ble hengende fast midt i vaieren i ziplinen i Holmenkollen lørdag. Foto: Audun Engh

Kollen-attraksjonen midlertidig stengt – person ble sittende fast i zipline

Publisert: 02.06.18 19:09

INNENRIKS 2018-06-02T17:09:32Z

En gjest ble sittende fast høyt over bakken som følge av en teknisk feil med ziplinen i Holmenkollen. Kollensvevet holder nå stengt frem til problemet er løst.

Hendelsen skjedde lørdag ettermiddag. Personen ble ikke skadet, men daglig leder Harald Kippenes i Kollensvevet har forståelse for at vedkommende opplevde hendelsen som dramatisk.

– Det å plutselig bli hengende der var nok en helt annen opplevelse enn han hadde sett for seg, så det var nok dramatisk både for ham og de pårørende som var sammen med ham, sier han.

Kollensvevet er en zipline som fører deg fra toppen av hopptårnet og helt ned til bunnen av bakken, som om du skulle hoppet med ski på beina.

Langt over bakken

Ifølge Kollensvevets hjemmesider er høydeforskjellen mellom topp og bunn på ziplinen 107,5 meter.

På grunn av lange køer om sommeren så Kollensvevet etter en ny leverandør som kunne hjelpe dem med å bygge en ny zipline. Kippenes forteller at valget falt på en amerikansk leverandør og at den nye ziplinen ble åpnet i april.

– Det som skjedde i dag var at de integrerte magnetbremsene hadde en unormal reaksjon som gjorde at det stoppet opp midt på vaieren. Vedkommende ble ikke skadet, men det ble en veldig brå stopp og han ble hengende midt på vaieren, sier han.

Personen ble hengende i lufta i om lag 25 minutter før han kom seg trygt ned på bakken.

– Våre instruktører gjennomførte en helt rutinemessig redning, som innebar at en av våre folk som har trent på dette ble firt ned til ham og koblet ham over på en annen talje, også ble de sammen firt kontrollert ned til bunnen av bakken, forteller Kippenes.

Stenger attraksjonen til problemet er løst

Kippenes forteller at de vil gjøre alt de kan for å finne ut av årsaken til hendelsen, og at Kollensvevet vil holde stengt i dag og i morgen.

– Vi driver og evaluerer alle sider av saken og hva som har skjedd, sier han.

Han sier videre at de ikke tar noen sjanser på å sende gjester ut med fare for at noe lignende kan skje igjen, og at de ikke vil åpne igjen før de er 100 prosent sikre på at problemet er løst.

– Det er en kjedelig situasjon for vår del. Det er nærmere 50.000 mennesker som har hoppet i Kollensvevet de fem årene vi har holdt på, og vi er ekstremt opptatt av at det skal være en sikker og god opplevelse for alle, sier Kippenes.

– Men vi er veldig glad for at det var bremsesystemet som overreagerte, og ikke noen andre problemer, avslutter han.

Det har ikke lyktes VG å komme i kontakt med personen som ble hengende fast.