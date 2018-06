VIL FÅ ORDEN PÅ SITUASJONEN: Statsminister Erna Solberg (H) sa fredag at hun ønsker en varig løsning på luftambulansekrisen, og at de jobber intenst for å få det til. Foto: Bertinussen, Rune Stoltz / NTB scanpix

Erna Solberg om luftambulanse-krisen: – Jobber intenst for at beredskapen skal være oppe og stå

Publisert: 01.06.18 11:30

TROMSØ (VG) Det er ikke pengene som teller for å sikre beredskapen i luftambulansetjenesten, sa statsminister Erna Solberg da hun besøkte akuttmedisinsk klinikk ved UNN fredag.

Det er blant andre klinikkoverlege og professor Mads Gilbert ved Akuttmedisinsk klinikk på UNN som har invitert statsministeren til et møte om situasjonen i luftambulansetjenesten, og hvordan det akuttmedisinske miljøet oppfatter krisen.

Erna Solberg sa på møtet at hun hadde stor forståelse for at situasjonen er utfordrende, og at hovedprioriteringen er å sikre et godt tilbud til de som er syke.

Gilbert gikk gjennom den nåværende situasjonen, og forklarte til Solberg at de mener situasjonen fortsatt er uoversiktlig og uavklart:

– Situasjonen i dag er fortsatt uavklart og ustabil med mange ukjente faktorer. Vi har fortsatt kriseberedskap og daglige situasjonsrapporter. Hovedproblemet er den usikre bemanningssituasjon. Det gjelder ikke bare for piloter, men også teknikere. Prognosene fra Lufttransport er at de ikke vet hvor mange teknikere som vil slutte, sa Gilbert.

Han la til at krisetiltakene er kostbare, og anslår at det ligger på mellom 1 og 2 millioner kroner i uken.

– Det er bra at alle flyene er operative og har vært det de siste 14 dagene. Det betyr at vi nå har ekstraordinært bedre kapasitet fordi vi har innleide fly og to forsvarshelikoptre som står standby. Jeg har stor forståelse for at det er usikkerhet og er en krevende situasjon når dette ikke er langtidssikret. Vi er opptatt av å få orden på situasjonen, sier Solberg til pressen etter møtet.

Kapasitetsproblemene i luftambulansetjenesten har pågått en måneds tid, og flere av ambulanseflyene har i perioder blitt satt på bakken som følge av at selskapet Lufttransport ikke klarer å fullbemanne flyene.

Gilbert fortalte Solberg at det hittil er meldt inn cirka 50 avvik, såkalte 3–3-meldinger. Det er foreløpig ikke varslet om alvorlige hendelser.

– Hvem skal ta ansvaret den dagen en pasient dør som følge av krisen?

– Slik vi har snakket om finnes det avvik hvor folk dør. Før man sier det er én person eller én situasjon som er ansvarlig må man gjøre en vurdering av den enkeltsaken. Vi jobber intenst for at all beredskapen skal være oppe og stå, og har satt inn ekstratiltak. Heldigvis går flyene, og det nye selskapet som skal ta over har tilbudt alle pilotene jobb og satt seg ned og forhandlet, sier Solberg til VG.

Det gjenstår 14 månedene av kontrakten fram til operatørskifte med Babcock 1. juli 2019.

Problemene skyldes at 13 piloter sa opp jobbene i Lufttransport i april grunnet en usikker fremtid og bruddet i forhandlingene mellom Pilotforeningen og Babcock om å gi Lufttransports piloter fortsatt jobb.

Den 9. mai meldte NHO Luftfart at Babcock likevel tilbyr Lufttransports piloter jobb, men Pilotforeningen og Babcock har foreløpig ikke blitt enige om betingelsene.

– Hvordan kan beredskapen opprettholdes om flere piloter slutter de neste månedene?

– Vi jobber med en beredskap for ulike situasjoner hvor dagens leverandør ikke klarer å levere. Ja, det blir dyrere, men vi har også sagt at det viktigste er at pasientene har et godt tilbud. Det er det overordnede viktige å finne gode løsninger, sier Solberg.

På spørsmål om hvor lenge man kan ha en krisesituasjon som koster 1,7 millioner kroner ekstra i uken svarte Solberg at det viktigste er å sikre tjenestene:

– Vi skal sørge for at vi har de tiltakene som kompenserer for å sikre tjenestene når de regulære ikke fungerer. Da er det faktisk ikke pengene jeg teller, svarte Solberg .

Hun understreket at det ikke er en permanent løsning, og sa at hun mener det finnes andre måter å løse situasjonen på.

– Det finnes nok bedre måter å gjøre dette på med mer stabilitet, hvis man kan planlegge mer langsiktig, sa Solberg.

Tirsdag denne uken meldte VG at Ap og KrF har lagt inn et forslag til Stortingets behandling av krisen, som de to partiene håper de får flertall for.

Det sentrale i forslaget er å be regjeringen «sikre luftambulansetjenesten, enten gjennom forhandlinger med operatør, ny anbudsrunde med krav om virksomhetsoverdragelse etter arbeidsmiljølovens bestemmelser, eller på annen egnet måte».

Da helse- og omsorgskomiteen torsdag avga sin innstilling, hadde ikke opposisjonspartiene klart å enes om noe forslag som kan få flertall. Dermed fortsetter partiene med forsøket på å enes om en løsning inntil saken skal behandles i Stortinget neste uke.

En enstemmig helse- og omsorgskomité vil be regjeringen sikre luftambulanseberedskapen over hele landet, med nødvendige tiltak på kort og lang sikt, for å skape stabilitet og forutsigbarhet i tjenesten».

Statsministeren avviste tidligere i uken muligheten for en ny anbudsrunde av luftambulansen:

– Vi kan ikke utlyse ny anbudsrunde, uten at vi bruker opp masse penger vi i stedet kan bruke på å behandle folk, sier Solberg til VG.

Alle partiene i komiteen er også enige om å be regjeringen utrede «offentlig/ideell drift av luftambulansetjenesten».

Det betyr imidlertid ikke at det i dag er flertall for å slutte med kommersiell drift av denne tjenesten.

I tillegg støtter flertallet en formulering om at regjeringen må sikre forsvarlig drift og vedlikehold av luftambulansene ved den enkelte base.

Statsminister Erna Solberg er i Tromsø fredag i forbindelse med åpningen av den nye A-fløyen på Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN) og det nye PET-senteret ved sykehuset.

Utbyggingen av A-fløyen skal bidra til å styrke regionale funksjoner, øke intensivkapasitet, øke kapasitet for kreftdiagnostikk og avansert kreftkirurgi samt spesialisert rehabilitering ved sykehuset.

Det nye PET-senteret skal gi pasienter i Nord-Norge tilbud om avansert billeddiagnostikk av kreft, samt sykdom i sentralnervesystemet og hjerte-karsystemet.