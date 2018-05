VIL IKKE ENDRE: KrF-leder Knut Arild Hareide. Her på et bilde fra september i fjor. Foto: Åserud, Lise / NTB scanpix

KrF vil ikke endre på helligdagene

NTB

Publisert: 16.05.18 08:19

KrF-leder Knut Arild Hareide er uenig i forslaget om å endre på de røde dagene i kalenderen og gjøre id om til en nasjonal helligdag.

– Det blir en misforstått toleranse å begynne med en sånn tenkning om at vi skal bytte bort fridager. Bak denne tenkningen ligger det en individualisering av samfunnet, sier KrF-lederen til Klassekampen onsdag.

Leder i Norges kristelige studentforbund Ingvild Yrke foreslo tirsdag å gi én av de såkalte «andredagene» (andre juledag, andre påskedag og andre pinsedag) til muslimene, og dermed gjøre høytiden id til nasjonal helligdag .

I Vårt Land får Hareide støtte fra Sturla Stålsett, professor i diakoni og samfunn ved Menighetsfakultetet og leder av Stålsett-utvalget som i 2013 leverte utredningen om en helhetlig tros- og livssynspolitikk.

– Jeg ser ikke at det er noe poeng å flytte på dagene eller gi dem noen annen innholdsmessig betydning. Jeg synes det blir litt konstruert, sier Stålsett til avisen.

Han ser ingen grunn til å rokke ved andredagene eller fortolkningen av dem.

– Det er gunstig for storsamfunnet at mange har fri samtidig, men å åpne opp for flere fridager enn de to som allerede gjelder for religiøse minoriteter, er likevel et viktig hensyn å ta, sier Stålsett.

I dag kan religiøse minoriteter ta ut to ekstra fridager i året. Arbeidsgiver kan kreve at disse dagene jobbes inn, selv om ikke alle gjør det.

Generalsekretær i Samarbeidsrådet for tros- og livssyn Ingrid Rosendorf Joys har tidligere foreslått å omdisponere de tre «andredagene» sammen med de to fleksible dagene til en felles pott til fri disposisjon. Tidligere har Venstre foreslått noe lignende.