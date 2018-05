VÅPEN-PROSJEKT: Politiinspektør Skule Worpvik ved Sør-Øst Politidistrikt sa til VG lørdag at mannen i Rakkestad dukket opp i arbeidet med et våpenprosjekt som har pågått i to år. Foto: Kristiansen, Tore

Forsvarsansatt siktet: Politiet fant eksplosiver i boligen

Publisert: 29.05.18 18:21

INNENRIKS 2018-05-29T16:21:50Z

Den forsvarsansatte mannen som er siktet for grovt underslag av våpen, hadde et eget våpenrom i huset sitt. Det bekrefter forsvareren hans overfor VG.

Politiet mener at Rakkestad-mannen, som har vært ansatt i Forsvaret i mange år, har forsynt seg av våpen og materiell fra arbeidsplassen. Politiet aksjonerte mot boligen hans i forrige uke, og Forsvaret har bistått med å sikre beslagene.

– Politiet ble mandag kveld ferdig med undersøkelsene på eiendommen, der vi har jobbet siden torsdag i forrige uke. Vi har tatt mange gjenstander i beslag, og vi arbeider nå for å finne opphavet, beskaffenheten og karakteren til disse gjenstandene, sier politiadvokat Hans Petter Aasen i Sør-Øst politidistrikt til VG.

Aasen sier at det er funnet både våpen, ammunisjon og andre eksplosiver på eiendommen, men vil ikke tallfeste funnene. Han vil heller ikke gi detaljer om beslagene.

– Vi har brukt mye tid og ressurser på ransaking, og vi har fått bistand fra Forsvaret. Det har vært en tidkrevende gjennomgang. Mye av etterforskningen vil rette seg mot å finne ut hvor de beslaglagte gjenstandene stammer fra og hvordan siktede har fått dem i hende, sier han.

Nekter straffskyld

Mannens forsvarer, advokat Harald Otterstad, sier til VG at mannen nekter straffskyld for siktelsen om grovt underslag. Ifølge Otterstad er mannen en dedikert samler som hadde et eget våpenrom i huset sitt.

– Det er slik at man kan ha en utvidet adgang til å oppbevare våpen, hvis man har et eget våpenrom. Da skal det være minst tyve centimeter Leca-blokker i veggene, jerndør – og det skal varsles til brannvesenet. Det kan være at det er disse forskriftene som er brutt på noen punkter, sier Otterstad.

Otterstad sier han ikke har kunnskap om hvor mange våpen som ble oppbevart i boligen. Ifølge Rakkestad Avis er flere containere blitt kjørt bort fra stedet.

– Satt ett døgn på glattcelle

Den siktede mannen ble løslatt fredag, etter å ha sittet ett døgn i arresten.

– Jeg ser det slik at løslatelsen skyldes at han har gitt en plausibel og relevant forklaring. Han ble veldig lettet over løslatelsen. Han satt ett døgn på glattcelle og synes dette er en ubehagelig sak, sier Otterstad.

Politiadvokat Hans Petter Aasen sier at Sør-Øst politidistrikt over tid har jobbet systematisk for å avdekke kriminalitet knyttet til våpen.

– Dette arbeidet har vært prioritert, og vi har avdekket stadig nye saker, både av større og mindre omfang, sier han.

Kommunikasjonsrådgiver Roar Wold i Forsvarets logistikkorganisasjon vil ikke kommentere saken.

– Det er politiet som etterforsker saken og som må uttale seg, sier Wold til VG.

Forsvarets logistikkorganisasjon opplyste i fjor at 6439 våpen var registrert som tapt av Forsvaret.