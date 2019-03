UNDER PRESS: Venstre-leder Trine Skei Grande står i en presset situasjon før helgens landsmøte. Foto: Helge Mikalsen

Demonstrasjoner og bråk venter Venstres landsmøte: - Ting går ganske dårlig

Flere organisasjoner vil demonstrere utenfor Venstres landsmøte. Samtidig tar Unge Venstres leder et knallhardt oppgjør med egen partiledelse for å ha mistet eierskap til miljøsakene.

Publisert: 05.03.19 10:43 Oppdatert: 05.03.19 11:15







– Et parti som hele tiden fornekter at de er i en krise, sånn som jeg opplevde Arbeiderpartiet under Metoo, er det veldig vanskelig og slitsomt å jobbe med. Vi må være ærlige og si at ting går ganske dårlig, og se hva vi skal gjøre med det, sier Unge Venstre-leder Sondre Hansmark til VG.

Og situasjonen før helgens landsmøte kunne absolutt vært bedre for regjeringspartiet Venstre, som sliter med oppslutning helt nede på 1-tallet på målingene.

KRITISK: Unge Venstre-leder Sondre Hansmark. Foto: Ruud, Vidar / NTB scanpix

Varsler demonstrasjoner

Fredag tropper nemlig Natur og Ungdom, Naturvernforbundet og Norske samers riksforbund opp utenfor landsmøtehotellet i Trøndelag for å demonstrere.

De vil presse Venstre til å gå inn for å trekke driftskonsesjonen til gruveselskapet Nussir tilbake, slik at de ikke kan drive gruvedrift og dumpe slam i Repparfjorden.

– Det vi vil få frem, er at siste ord i denne saken ikke er sagt. Nå som driftskonsesjonen blir klaget inn til regjeringen, må Venstre få den saken til å bli trukket tilbake, sier Natur og Ungdom-leder Gaute Eiterjord til VG.

Han mener Venstre vil miste all troverdighet i saken hvis de ikke går inn for å stoppe driftskonsesjonen.

– Nå har Venstre og KrF en mulighet. Vi setter vår lit til at de sier nei nå. De er nødt til å stå på og få stanset den største forurensningsskaden i nyere tid.

Støttes av Unge Venstre

– Jeg er glad for at de skal ha en demonstrasjon. Det har jeg snakket med dem om, og det støtter jeg. Vi deler jo målet her, og vil alle sammen ty til sivil ulydighet for å stoppe dette, sier Unge Venstre-Leder Sondre Hansmark.

Venstres Ungdomsparti har selv demonstrert mot egen regjering i saken. Og tirsdag tok også Unge Venstre-lederen et knallhardt oppgjør mot egen Trine Skei Grande i TV 2.

Varslede demonstrasjoner er nemlig ikke det eneste som skaper bråk i dagene opp mot Venstres landsmøte. En rekke dårlige meningsmålinger, Blant annet Vårt Lands februargallup som hadde Venstre nede på 1,8 prosent, setter også stemningen.

– Det handler om at vi bruker veldig mye tid på å forsvare og snakke om kompromisser, og veldig lite tid til å snakke om vår primærpolitikk. Hvis ikke velgerne har noe å forbinde oss med annet enn kompromisser aner de ikke hva vi står for, sier Hansmark til VG.

Fredag, som er kvinnedagen, skal også Unge Venstre gå i demonstrasjonstog mot regjeringens endringer i abortloven i flere store byer.

– Hele partiledelsen sin feil

Hansmark mener at Venstre faktisk har klart å kommunisere utad at dumping av gruveavfall i Repparfjorden er noe de er uenige i. Andre saker er det verre med, mener han:

– Jeg synes vi er for servile i oljepolitikken, og der har vi et stort behov for å løfte debatten om hva vi skal gjøre med oljenæringen fremover, sier han og fortsetter.

– Dette handler om den ærligheten som ligger i det å si ifra hvilke saker vi har tapt og hvilke saker vi har vunnet. Hvis det hadde vært opp til oss, hadde vi ikke åpnet så mange nye oljefelt. Vi skylder å fortelle velgerne at dette fikk vi ikke igjennom.

Han sier det ikke er overraskende at Venstre gjør det dårlig på meningsmålingene.

– Vi mister sakseierskap på alle sakene som er viktige for oss.

– Hvem sin skyld er det - Trine Skei Grande?

– Det er hele partiledelsen sin feil og hele sentralstyret sin feil - her må vi jobbe på alle nivåer.

Likevel sier han at han ikke vil fremskynde noe partilederbytte.

– Alle partier skal ha nye ledere etterhvert, men Unge Venstre har ikke noe behov for å fremskynde den prosessen. Dette kan også løses med den partiledelsen vi har i dag.

– Må ha en klar plan

Hansmark sier Venstre ikke har benyttet seg av muligheten til å tydeliggjøre hva partiets egen primærpolitikk er i regjering, slik Frp har gjort.

– De har ikke vunnet kampen om bompenger, men er ærlige om at dette er en sak de har tapt og hvis de hadde bestemt alene hadde vi ikke hatt flere bomstasjoner.

– Dette er en bekymring han håper vil bli diskutert bredt på landsmøtet til helgen, men også kontinuerlig. Venstre må ha en klar plan, sier han.

VG har bedt partiledelsen om en kommentar, men verken Trine Skei Grande eller Ola Elvestuen har foreløpig vært tilgjengelige.

Sveinung Rotevatn, Statssekretær i klima- og miljødepartementet, sier til TV2 at partiet vil ta til seg kritikken fra Unge Venstre-lederen.

– Kriseforståelsen er så definitivt til stede hos partiledelsen. Målinger på 2-tallet er på ingen måte godt nok så kort tid før et viktig lokalvalg, sier Rotevatn til TV 2, og understreker at partitoppene nå er i gang med et reiseopplegg rundt i landet for å løfte partiet, sier han.