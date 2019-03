Kvinne alvorlig skadet etter togulykke

En kvinne i 20 årene falt ned i togsporet og ble påkjørt av et tog i Drammen.

Publisert: 10.03.19 18:58







En kvinne er fraktet til Drammen sykehus med alvorlige skader etter at hun ble påkjørt av et tog.

– Kvinnen skal ha snublet og falt ned i sporet. Hun er nå fraktet bort fra stedet til sykehuset. Hun skal være alvorlig skadet og det kan være snakk om kritiske hodeskader, sier operasjonsleder i Sør-Øst politidistrikt Tore Grindem til VG.

Drammen jernbanestasjon er stengt for trafikk. Politiet melder på Twitter at de øvrige sporene er i ferd med å åpnes for normal ferdsel.

Bane NOR melder at trafikken går som normalt igjen ved Drammen stasjon, men at det fortsatt vil være noen forsinkelser og innstillinger.