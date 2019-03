ANKESAK: Elisabeth Aaslie, som i Kristiansand tingrett ble dømt til 21 års forvaring, vil nå forklare seg i Agder lagmannsrett. Foto: PRIVAT

Drapsdømte Elisabeth Aaslie snur: Derfor vil hun forklare seg nå

Den 43 år gamle syvbarnsmoren mener hun ble dømt for to overlagte drap fordi hun valgte å ikke forklare seg.

Kristiansand tingretts dom var knusende for Elisabeth Aaslie, som fikk 21 års forvaring. Lovens strengeste straff.

– Det er mye hun reagerer voldsomt på og som hun mener er feil i dommen. Hun opplever at hun er dømt fordi hun ikke benyttet seg av sin rett til å forklare seg for tingretten, sier forsvarer Olav Sylte til VG.

Tingretten slo fast at de to drapene hun var tiltalt for å ha begått, ble utført etter «planlegging over tid og på utspekulerte måter».

Ifølge tingretten forelå det ingen formildende omstendigheter. Tingretten mener det er nærliggende fare for at Aaslie vil begå nye alvorlige lovbrudd, og dømte henne dermed til forvaring.

Snur i siste liten

Aaslie, som hevder seg uskyldig dømt, har som kjent nektet å forklare seg både for politiet og for retten.

Nå har hun snudd like før ankesaken, som kommer opp for Agder lagmannsrett i neste uke.

– Hun ønsker å benytte seg av sin rett til å forklare seg etter å ha hørt hva vitner har forklart og etter å ha lest hva retten la til grunn i tingrettsdommen, sier Sylte.

Mandag ble det avholdt et såkalt forberedende rettsmøte mellom partene før ankesaken, som begynner 19. mars. Det var her Sylte opplyste om at 43-åringen nå vil forklare seg.

– Hun skal forklare seg om de ulike beskyldningene mot seg og det hun kjenner til som kan ha relevans når det gjelder lagmannsrettens vurdering av om hun er skyldig eller ikke, fortsetter forsvareren.

SNUR: Den 43 år gamle kvinnen snur like før ankesaken. Nå skal hun forklare seg om den svært alvorlige tiltalen mot seg. Foto: Mattis Sandblad

– Konspirasjon

Ifølge tingrettsdommen drepte Aaslie sin far i 2002 og sin ekssamboer Øystein Hagel Pedersen i 2014. Hun dopet også ned en annen kjæreste, som overlevde.

Faren ble funnet død i et badekar i sitt hjem i Kristiansand. Ekssamboeren ble funnet død på et hotellrom i samme by.

Retten mener i dommen at Aaslie hadde økonomisk motiv for å drepe faren, da hun oppfattet at han hadde «betydelige verdier». Tingretten mente kvinnen drepte ekssamboeren fordi hun oppfattet at han var til hinder for at hun kunne få tilbake omsorgen for sønnen.

En sakkyndig skrev følgende om Aaslie:

«Det kan synes som om tanker om å kvitte seg med en brysom person lett oppstår i hennes bevissthet».

Nå opplyser forsvarer Sylte at Aaslie vil forklare seg om sin kontakt med faren og ekssamboeren i forkant av dødsfallene, samt kontakten med den tredje mannen som hun tingrettsdommen dopet ned.

– Hun ser på begrunnelsen for dommen mot henne som en konspirasjonsteori. Hun vil gi en forklaring på bruddstykkene som aktoratet har lagt frem og som de mener peker i retning av at hun drepte to mennesker etter en overveid plan, sier Sylte.