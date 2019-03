KNM «Helge Ingstad» er omsider på land. Nå vil de få den på vannet igjen

HAAKONSVERN (VG) Fire måneder etter at den krasjet og sank på vei til Haakonsvern, har KNM «Helge Ingstad» omsider kommet frem.

Fregatten kom frem til Sjøforsvarets hovedbase på Haakonsvern i går kveld, etter en lang og tøff redningsoperasjon.

Forsvarsmateriell opplyser på en pressekonferanse at de har som mål å få fregatten på vannet igjen i løpet av en fem til seks uker.

– Vi har også planlagt og bestilt prefabrikkert stål til å tette skroget. Målet er å få «Helge Ingstad» ned på vannet i løpet av en fem til seks uker, sier flaggkommandør Thomas Wedervang i Forsvarsmateriell.

arrow-right expand-left PÅ KAIA: Sjef Sjøforsvaret kontreadmiral Nils Andreas Stensønes (t.v.) og Sjef forsvarsmatriell maritime kapasiteter flaggkommandør Thomas Wedervang på Haakonsvern mandag morgen.

Oljeutslipp på lørdag: Kystverket innrømte i dag at det skjedde et oljeutslipp i fjorden under redningen på lørdag. Olje spredte seg til flere av buktene ved Hanøytangen og «en 30-talls fugler» ble ifølge Kystverket rammet.

Kystverket har engasjert Statens naturoppsyn til å undersøke utslippet.



Uklar skjebne. Etter de har tatt en grundig gjennomgang av skipet, skal Forsvarsmateriell avgi en rapport om tilstanden på «Helge Ingstad». Først da skal skipets skjebne avgjøres.

8. november krasjet krigsskipet og Forsvaret mente først at redningsoperasjonen skulle ta tre uker.

Det ble fire måneder.

– Jeg er relativt lettet over at Ingstad nå ligger til kai her ved Haakonsvern, sier Wedervang i Forsvarsmateriell på pressekonferansen.