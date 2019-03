Helsepolitikere VG har snakket med, betegner dødsfallet i Færder som en dypt tragisk og forferdelig hendelse som rammet en svært sårbar person. Kjersti Toppe og Sylvi Listhaug reagerer. Foto: Gisle Oddstad

Færder kommune innfører strakstiltak etter dødsfall

Helsepolitikere mener det er en selvfølge å sjekke vanntemperaturen for ansatte i helsesektoren. Færder kommune kartlegger og ettermonterer nå temperaturlås i alle institusjoner og boliger som kommunen har ansvar for.

Publisert: 04.03.19 17:43







Avviksmeldingen som Færder kommune har sendt til Fylkesmannen i Vestfold og Telemark beskriver kommunens egen oppsummering av hva som skjedde da en beboer på en omsorgsbolig i kommunen, pådro seg store brannskader:

«Søndag formiddag, 24.2, hjelper en ansatt en beboer med bading. Temperaturen på badevannet er altfor høyt når beboeren, som sitter i seil, blir heist ned i badevannet. Den ansatte tilkaller umiddelbart sine kollegaer. Medarbeiderne ringer 113 og ambulanse og politi kommer til boligen. Pasienten har alvorlige brannskader», og blir innlagt på sykehus.

Kommunen har sladdet noen av opplysningene i meldingen, VG har fått innsyn i.

les også Ble badet i glovarmt vann i omsorgsbolig: Fikk brannskader og døde

Strakstiltak med temperaturlås

Ifølge meldingen kartlegger og ettermonterer nå kommunen temperaturlås i alle badekar i kommunens boliger og omsorgsboliger.

I omsorgsboligen som hendelsen skjedde i, var det en temperatursperre som kunne overstyres.

– Det var en temperatursperre som må trykkes inn for å øke varmen, sier Toril Eeg, rådmann i Færder til kommunen til VG.

Ifølge avviksmeldingen var boligen fullt bemannet søndagen hvor hendelsen skjedde.

«Boligen var på den aktuelle vakten tilfredsstillende bemannet. Alle som var planlagt på jobb var til stede og medarbeiderne som arbeidet i helgen var erfarne», fremgår det av meldingen.

les også Mann som døde etter glovarmt bad ble senket i vannet med heis

Dypt tragisk og forferdelig

Helsepolitikere VG har snakket med, betegner dødsfallet i Færder som en dypt tragisk og forferdelig hendelse som rammet en svært sårbar person.

– At en pleietrengende har blitt senket ned i et altfor varmt bad i en norsk omsorgsbolig og dødd som følge av dette, er vanskelig å fatte. Vi forutsetter at det skal være trygt å legge våre egne og våre kjæres liv i hendene på norske helse- og omsorgsarbeidere. Dette gjøre meg bekymret, sier Sylvi Listhaug , Frps helsepolitiske talskvinne.

Torsdag døde en mann i 50-årene av store brannskader han fikk da han ble badet i en omsorgsbolig i Færder kommune.

les også Kvinne med demens fikk forbrenningsskade etter å ha blitt dusjet i for varmt vann – syv måneder etter lignende hendelse

Det er en selvfølge at man selv sjekker temperaturen før man går inn i dusjen eller bader, sier Høyres helsepolitiske talsmann, Sveinung Stensland til VG.

– Demonstrert på tragisk vis

– Det er opplagt at når du skal bade en pasient, så skal du sjekke dette. Det er levende personer man jobber med, og et menneske tåler ikke å bades i glovarmt vann. Det fikk vi demonstrert på tragisk vis her, sier Stensland.

Han viser til at ingen ville ha puttet sitt eget barn i badekaret, uten å sjekke temperaturen.

– Dette er den mest banale ting. Når du får barn, blir foreldre drillet i dette på helsestasjonen. Det er nok ikke det samme fokus på det i pleie- og omsorgstjenesten. Men noe av det vanligste de gjør – bading – kan også være det farligste, sier Kjersti Toppe, helsepolitisk talskvinne i Sp.

Toppe viser til at en lignende hendelse skjedde i Trondheim:

I juli ble en funksjonshemmet kvinne badet i for varmt vann, og pådro seg store andre- og tredjegrads forbrenninger.

– En ting er at det skjer feil. Men at det skjer ting igjen, er utilgivelig. Etter episoden i Trondheim burde det ha vært et rødt lys i Kommune-Norge, slik at alle så hvor svært alvorlig konsekvens saken fikk. Men isteden er kommunene for dårlig til å lære av egne feil, sier Toppe.

Bekymret av tidligere tilsyn

Fylkeslegen har ved minst ett tilfelle hatt et tilsyn ved institusjonen hvor den nå omkomne mannen i 50-årene bodde. Da ble det konkludert med at en bruker fikk for dårlige tjenester.

– Det er ikke betryggende at det igjen er svikt ved samme omsorgsbolig, denne gangen med fatale konsekvenser. Det er bra at fylkeslegen nå går inn i saken. Vi får håpe at det resulterer i at slikt aldri skjer igjen. Nå må kommunen ta grep og rydde opp i forholdene, sier Listhaug.

– Folk må tenke selv

Men på tross av alle systemer og rutiner; man kan ikke stole på at systemet skal ordne opp, mener Stensland.

– Rutinene er sikkert på plass, men det er ingen rutiner i verden som kan oppheve behovet for å være et menneske. Det stiller krav til hvordan helsepersonell behandler folk. Det blir alltid slik at vi leter etter feil i systemet og feil i rutiner, men det er faktisk sånn at folk må tenke selv, sier Stensland.