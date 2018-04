PENNEKRIG? Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen ble så opprørt at han prøvde å kaste en penn på sin egen partileder. Men han bommet. Foto: Sandblad, Mattis

Ketil Solvik-Olsen om ukjent drama: Kastet penn etter Siv Jensen i internt møte

Publisert: 28.04.18 19:35

GARDERMOEN (VG) Sjelden lekker det ut dramatikk fra interne møter i regjeringen. Nå forteller Ketil Solvik-Olsen om da han ble så opprørt på finansminister Siv Jensen at han kastet en penn på henne.

Problemet var bare at pennen traff daværende utenriksminister Børge Brende, som ble mer enn litt overrasket. Det kunne Erna Solberg fortelle da hun lørdag gikk opp på talerstolen på Frps landsmøte .

Hendelsen skjedde etter det Ketil Solvik-Olsen kan erindre i 2015, på et regjeringsmøte.

Samferdselsminister Solvik-Olsen sier det, naturlig nok, var penger til vei som gjorde at han tok pennen fatt mot sin egen partileder. I regjeringen er det finansminister Siv Jensen som sitter på pengesekken.

Solvik-Olsens utbrudd har blitt en intern spøk i regjeringen. Han sier til VG at han under møter sirlig kan legge et par penner på bordet foran seg. Kanskje som en slags advarsel.

– Jeg bommet på Siv. Det skjedde faktisk at jeg traff Børge, men det var ikke meningen. Han våknet jo av det, sier Solvik-Olsen til VG.

Beklagelsen kom ikke der og da, vedgår han. Solvik-Olsen sier at «akkurat der var jeg bare sur og gretten. Jeg er ikke langsint, og Børge forsto at engasjementet var stort».

Han fremholder imidlertid at det ikke har blitt mer temperatur på de interne møtene selv om Venstre har kommet inn i regjering – og Frp og Venstre ikke akkurat er enige om alt. Men at de måtte gå seg noen turer ut «og trekke pusten» under regjeringsforhandlingene.

– Vi har fått en positiv overraskelse. Vi visste at vi var uenige om mange saker, men vi opplever at diskusjoner om klassiske Venstre-saker er mer konstruktive i regjering enn de vi har opplevd da de ble diskutert i Stortinget. Det er nå en helt annen følelse av fellesskap. Vi kranglet ferdig på Jeløya, der måtte vi ut og trekke pusten iblant, innrømmer samferdselsministeren, sier Solvik-Olsen.

– Er det andre type saker som kan få deg til å kaste en penn?

– Bompenger, men der er det opposisjonen på Stortinget som står bak det, sier samferdselsministeren.

– Blir veldig engasjert

– Brende blir sett på som en sindig diplomat. Hvordan reagerte han?

– Han ble veldig overrasket da ting plutselig begynte å fly. Det har blitt en episode vi spøker med.

Solvik-Olsen sier han som opposisjonspolitiker, før de vant valget i 2013, satt utenfra og så på hvor mye som lakk ut fra møtene mellom de rødgrønne. Hvordan det gikk en kule varmt i møtene og det havnet på avisforsidene. Slik skulle det ikke være hos dem.

Denne lekkasjen om en intern konflikt kom imidlertid fra statsministeren selv.

– Vil du anbefale dette trikset for andre statsråder hvis Jensen ikke leverer?

– Nei, jeg tror det reflekterer at når vi diskuterer, er det kraftig engasjement. Veldig ofte sitter man og blir veldig engasjert. Som regel løser ting seg bra, mens andre gangen blir man veldig sure. Pennekasting anbefales ikke, fordi man ikke sitter i slike møter med vernebriller på seg ... Men det viktige er at vi er åpne og ærlige når vi diskuterer, sier han.

– Vi kranglet ferdig på Jeløya

– Tror du det er tilfeldig Erna lekker fra interne møter nå når dere snart skal legge fram revidert statsbudsjett?

– Nei, jeg tror vi bare ler av dette. Men generelt er det veldig stor tillit mellom Siv og Erna. Det at de kan si til hverandre hva de mener, og så bli ferdig og gå videre uten å bære med seg gammelt nag, er noe av det som gjør at de har relativt stor handlekraft.