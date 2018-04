URO: John Roger Lund, leder for politiet Enhet Øst, kan fortelle om et Vestli som har vært preget av flere bekymringsverdig hendelser det siste året. Her under en pressekonferanse i fjor. Foto: Pedersen, Terje / NTB scanpix

Natteravnene stopper patruljering i Oslo-bydel

Publisert: 29.04.18 12:01 Oppdatert: 29.04.18 12:49

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

INNENRIKS 2018-04-29T10:01:44Z

Etter to hendelser på Vestli forrige helg vurderer nå politiet om det er trygt for Natteravnene å patruljere i området eller ikke.

Sjef for politiet Enhet Øst, John Roger Lund, forteller til VG om to ubehagelige hendelser natteravnen på Vestli skal ha blitt utsatt for i helgen som var.

Fredag 20.4 opplevde natteravnene å bli sjikanert av en gruppe på ca. 20 ungdommer i alder 16–23 år. Ungdommene skal ha ropt skjellsord og det skal også ha blitt kastet stein etter natteravnene.

Det samme skjedd lørdag 21.4, men da av en gruppe på 6–7 ungdommer.

– Enhet Øst hadde et møte med alle natteravnene i Groruddalen onsdag 25.4. I etterkant av møtet hadde vi et eksklusivt møte med natteravnene for Stovner- og Vestli-området på bakgrunn av de to hendelser som skjedde forrige helg, sier Lund til VG.

– I samråd med natteravn-sjefen i Oslo besluttet vi at det skal gjennomføres en trusselvurdering for å ivareta sikkerheten deres før vi eventuelt kan gjenoppta natteravningen på Vestli. Det er klokkeklart at dette er helt uakseptabel oppførsel.

Han forteller at det er første gang politiet har gitt en slik anmodning, så vidt han vet. Natteravnene på Vestli har midlertidig fått lov til å patruljere i sentrum inntil videre om de ønsker det.

– De er selvfølgelig preget av hendelsene, men ønsker likevel å fortsette å gjøre gatene trygge og snakke med barn, unge og voksne i lokalmiljøet.

Ingen skal ha blitt skadet som følge av hendelsene.

– Foreldrene må på banen

Lund forteller at Vestli har vært preget av flere bekymringsverdige episoder det siste året, og refererer blant annet til hendelsen i fjor der tre ungdommer kastet en 15 kilos stein fra en bro i den hensikt å treffe en vekterbil.

– Det er uro i et kriminelt miljø som skaper disse hendelsene. Dette er politiet svært oppmerksom på, og vi har satt inn ulike typer virkemidler for å få oversikt og sanksjonere. Blant annet har vi økt vår tilstedeværelse i dette området.

– Hva slags typer ungdom er det som skaper denne uroen?

– Dette er en liten gruppe ungdommer som ikke aksepterer det som anses som normalt for alle andre ungdommer i området. Flere av dem vi har kontrollert, har vært i befatning med kriminalitet.

Han etterlyser flere tilstedeværende foreldre.

– Nå må foreldrene til disse ungdommene på banen, og forstå at de har et ansvar for å være til stede ute mellom husene for å gi ungdommen voksenkontakt i sitt boområde, sier Lund.

– Kom overraskende

Lars Norbom, generalsekretær i Natteravnene bekrefter at organisasjonen har vært i møte med politiet, og at de sammen blitt enige om at politiet skal utarbeide en trusselvurdering før Natteravnene i Vestli-området tar stilling til videre aktivitet i området.

– Etter en anmodning fra politiet, har vi blitt enige om å vente med å sette Natteravner ut på dette området før vi har avklart situasjonen. Det gjelder i forhold til hvor mange Natteravner som skal patruljere, hvilket område de skal patruljere og hvilken rolle Natteravnene skal ha, sier Norbom til VG.

– Hva tenker du om det skjedde forrige helg?

– Det kommer jo overraskende på oss. Det er første gang vi opplever dette i løpet av mine 27 år i organisasjonen. Vi har opplevd ubehagelige situasjoner tidligere, men disse har vært av mer tilfeldig karakter og ikke rettet mot Natteravnene som sådan, sier han.

Denne artikkelen handler om Natteravnene