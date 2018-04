Pasient døde etter morfinoverdose – sykehjem får bot på 100.000 kroner

Publisert: 20.04.18 10:23 Oppdatert: 20.04.18 10:34

Pasienten skulle ha 2,5 mg morfin, men fikk i stedet 100 mg. Saken mot kommunen ble først henlagt, men nå har Riksadvokaten omgjort henleggelsen og gir kommunen foretaksstraff for feilen.

Det melder avisen Nordlys .

Det var i april i 2016 at en pasient ved et sykehjem i Nordreisa kommune døde, etter å ha fått en dose på 100 mg morfin. Pasienten skulle bare ha fått 2,5 mg.

Ifølge Nordlys har Riksadvokaten nå konkludert med at den menneskelige svikten og konsekvensen av den, delvis skyldtes at virksomheten ikke hadde gode nok rutiner og praksis for hvordan legemiddel skulle håndteres.

Sykehjemmet, ved Nordreisa kommune har nå fått en bot på 100.000 kroner:

– Vi tar boten til etterretning, og vi skal nå ta lærdom av den kritikken som er kommet mot kommunen etter denne triste saken, sier ordfører Øyvind Evanger til Nordlys.

Helsetilsynet har i etterkant av hendelsen gjennomført tilsyn av sykehjemmet, og ga det sterk kritikk.

Hendelsen skjedde i forbindelse med vaktskifte på sykehuset.

Sykepleieren som satte sprøyten har beskrevet en kaotisk arbeidssituasjon den aktuelle kvelden. Kvinnen var ferdig utdannet som sykepleier i 2015, og hadde ikke lang arbeidserfaring da hun ble ansatt ved sykehjemmet, ifølge NTB.

Ifølge Nordlys var det bistandsadvokaten til de etterlatte, Annichen Rye-Holmboe, som klaget til Riksadvokaten på at saken først ble henlagt av statsadvokaten .

VG har vært i kontakt med Rye Holmboe, som ikke var tilgjengelig for kommentar.

Til Nordlys sier hun at de pårørende er fornøyd med saken fikk en ny vurdering.

