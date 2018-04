Bevæpnet politiaksjon i Oslo - flere leiligheter evakuert

Publisert: 19.04.18 19:32 Oppdatert: 19.04.18 20:18

Politiet har fått opplysninger om mulige eksplosiver inne i leiligheten. Politiets bombegruppe er på stedet. En person er pågrepet.

Politiet aksjonerer torsdag kveld mot en leilighet på Rosenhoff i Oslo etter melding om at en person var skadet. Ved 20-tiden sier operasjonsleder Gjermund Stokkli til VG:

– Vi bragte tre personer ut av den aktuelle leiligheten, og en av de tre er nå pågrepet av politiet i forbindelse med en hendelse i leiligheten. Personen som er pågrepet er også lettere skadet. De to andre har status som vitner.

Rosenhoff ligger i bydel Grünerløkka og ligger nordvest for Carl Berner-krysset. Politiets innsatsleder på stedet sier til VG at de har vært inne i den aktuelle leiligheten, men at de på daværende tidspunkt ikke var kjent med at det kunne være eksplosiver der.

– Men da vi fikk de opplysningene trakk vi oss ut, sier han.

Politiets bombegruppe jobber nå på stedet.

Innsatslederen opplyser også at beredskapstroppen er på plass «tilfelle det skulle skje noe». I tillegg er nærliggende leiligheter evakuert, og området er sperret av.

– Hvordan fikk dere opplysninger om mulige eksplosiver?

– Det ble vi fortalt av noen som var tilstede da vi kom, men utover det har jeg ingen kommentar, sier han.



1 av 2 AKSJON: Politi, brannvesenet og ambulansepersonell er torsdag kveld på plass i gatene utenfor den aktuelle leiligheten på Rosenhoff. Trond Solberg

Politiet kan ennå ikke opplyse om personen som er pågrepet er kjent for politiet fra før.

Det var like før klokken 18 at politiet fikk melding om at en person var skadet i den aktuelle leiligheten. Operasjonsleder Stokkli sier at politiet da valgte å bevæpne seg på grunn av opplysninger om at det kunne være våpen i leiligheten.

– Da politiet kom frem fikk de opplysninger om at det kunne være eksplosiver der, og de valgte å ta med de personene ut, og da har vi en leilighet hvor det trolig er eksplosiver. Det er fortsatt en uavklart situasjon, sa operasjonslederen til VG ved 19.20-tiden.