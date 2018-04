FLERTALLET SIER NEI: Finansminister Siv Jensen har allerede redusert inflasjonsmålet, men det vil ikke Stortingsflertallet. Foto: Tore Kristiansen

Gir Siv Jensen en kjempesmell

Publisert: 25.04.18 12:07 Oppdatert: 25.04.18 13:12

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

INNENRIKS 2018-04-25T10:07:45Z

KrF blir med venstrepartiene og går imot forskriftsendringen til finansminister Siv Jensen, hvor inflasjonsmålet settes ned fra 2,5 til to prosent.

Finansminister Siv Jensen (Frp) har i statsråd iverksatt en forskrift hvor inflasjonsmålet skal reduseres fra 2,5 prosent til to prosent.

Fakta Dette er inflasjonsmål Målet for pengepolitikken i Norge er at den årlige veksten i konsumprisene er på nær 2,5 prosent. Flere andre land har et inflasjonsmål på 2 prosent. Det har blitt argumentert for at Norge kan ha et noe høyere inflasjonsnivå som følge av et ønske om å fase oljepengene inn i økonomien. Inflasjonsmål er vanlig for de fleste sentralbanker, og forutsetter en flytende valutakurs. Det er ved hjelp av rentepolitikken at sentralbanken prøver å realisere inflasjonsmålet. Etter at nyheten ble kjent i VG i ettermiddag, slo det ut i kronekursen , som svekket seg.

Regjeringen har fastsatt et inflasjonsmål for pengepolitikken i Norge. Pengepolitikken er innrettet mot at konsumprisene over tid skal vokse med nær 2 prosent årlig.

Ap glad for støtten

Frem til endringen, var målet 2,5 prosent.

Den sensasjonelle er at finanskomiteen i Stortinget tirsdag kveld sa nei til endringen som regjeringen allerede har innført.

– Det kan jeg bekrefte, sier Aps finanspolitiske talsperson, Rigmor Aaserud.

– Vi er glade for at KrF, SV og Sp ble med oss, og at vi også fikk med Rødt og De Grønne om at inflasjonsmålet fortsatt bør være 2,5 prosent.

KrFs begrunnelse

– Det er riktig, sier KrFs finanspolitiske talsperson, Kjell Inge Ropstad.

– Hvorfor?

– Vi følger vanligvis regjeringen i en slik sak, fordi vi stoler på at det er sterke faglige begrunnelser. Men etterhvert som vi jobbet med den, fikk vi mange faglige innspill som anbefalte at inflasjonsmålet ikke bør reduseres fra 2,5 til to prosent, blant annet av hensynet til sysselsettingen, sier Ropstad til VG.

– Hva betyr dette i praksis?

– Forsikriftsendringen er gjort, men vi forventer at finansministeren lytter til flertallet i Stortinget.

– Vi går imot å redusere inflasjonsmålet fordi vi mener det vil bidra til å presse opp rentene unødvendig tidlig, fordi det gir sterkere krone og dermed større problemer for vår eksportindustri, sier Aaserud.

– Hva bør Siv Jensen gjøre?

– Hun bør lytte til Stortinget og tilpasse sin politikk til flertallets syn i denne saken, sier hun.

LO positiv

Siv Jensen gjennomførte endringen ut fra en rett hun og regjeringen har til å foreta en slik justering av pengepolitikken.

Men når stortingsflertallet er uenig, skaper det stor usikkerhet onsdag om hva som er de lange linjene i norsk pengepolitikk. Striden kan både påvirke kronekursen og den fremtidige rentesettingen i Norge.

LO første kommentar er positiv.

– Flertallet i Finanskomiteen, fra partier som også utgjør et flertall på Stortinget, har i dag sagt nei til å redusere inflasjonsmålet fra 2,5 til 2 prosent. Videre slås det fast at målet om full sysselsetting er det overordnete hensynet også i pengepolitikken. Dette er LO fornøyd med, sier LO-leder Hans Christian Gabrielsen.

Han fremholder at en reduksjon av inflasjonsmålet kunne ha satt bedringen av konkurranseevnen som er oppnådd, gjennom gunstig kronekurs og de LO kaller fornuftig lønnsdannelse, i fare.

– En reduksjon av inflasjonsmålet er en unødvendig innsnevring av det nominelle handlingsrommet i norsk økonomi. Det ville ha bidratt til høyere renter og sterkere kronekurs i en periode der norsk økonomi er i en kritisk omstillingsfase.

– Vi er derfor glade for at opposisjonen på Stortinget ser verdien av tilstrekkelig fleksibilitet i lønnsdannelsen. Det er frontfagsmodellen som setter rammene for inflasjonen i Norge. Vi er en liten økonomi som er avhengig av god konkurranseevne. Da trenger vi handlingsrom i lønnsdannelsen og en pengepolitikk som understøtter oss i dette arbeidet, blant annet gjennom en stabil og forutsigbar kronekurs, fremholder LO-lederen.

– Siv Jensen må forstå

Kari Elisabeth Kaski, SVS finanspolitiske talsperson, er veldig klar:

– Vi er imot forslaget om å endre inflasjonsmålet fordi det vil påvirke renten og sysselsettingen negativt, og dermed forverre folks økonomi. Siv Jensen må forstå at hun ikke kan foreslå endringer som kan få stor virkning på folks økonomi uten å ha stortingsflertallet med seg.

VG kommer tilbake med mer.