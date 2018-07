Kommafeil koster Akershus-kommune 1,2 fett-millioner

Publisert: 11.07.18 09:44 Oppdatert: 11.07.18 10:08

INNENRIKS 2018-07-11T07:44:48Z

På grunn av en kommafeil har Ullensaker kommune krevd inn 1,2 millioner kroner for mye i fett-gebyr. Nå må kommunen betale tilbake alt.

Det skriver Romerikes blad i dag.

– Jeg ønsker ikke å bidra til å henge ut noen. Det er rett og slett bare noen som har glemt å dele på tusen, sier enhetsleder Per Even Johansen i kommunen til avisen.

Det hele startet da Jessheim storsenter fikk et varsel om en gigantregning på over 15 millioner kroner for ekstreme høye verdier av fett i avløpsvannet.

– Vi fikk en tilbakemelding fra storsenteret og gjennomgikk beregningene på nytt. Da fant vi ut at de høye tallene fra storsenteret ikke stemmer, sier Johansen til rb.no .

I kommunens forskrift for hvor mye fett det kan være i avløpsvannet, før en bedrift må betale et gebyr, har det nemlig lurt seg inn en kommafeil.

Kommunen har skrevet at det går en grense ved 600 kilo per kubikkmeter. 36 bedrifter har betalt 1,2 millioner kroner. Men så skulle det vært 0,6 kilo per kubikkmeter.

– Billedlig forklart er 600 mg per liter (altså det som blir 0,6 kilo per kubikkmeter) er veldig flytende masse, men 600 kilo per kubikkmeter er et innmari stort tall. Da begynner det nesten å bli «kompakt» masse, sier Johansen til VG.

Alle andre regninger de har sendt ut er trukket. Og nå må kommunen starte med tilbakebetaling.

– Vi har fakturert etter denne måten i 2018, og det har vi ikke lov til i henhold til forskriften. Så da må vi tilbakebetale, sier Johansen til VG.

