HYLLES: Thorvald Stoltenberg døde fredag formiddag, 87 år gammel. Nå hylles han av politikere fra alle partier. Foto: Hallgeir Vågenes

Norske politikere om Thorvald Stoltenberg: – En klok og hyggelig mann

Publisert: 13.07.18 15:45 Oppdatert: 13.07.18 16:23

INNENRIKS 2018-07-13T13:45:15Z

Politikere fra alle partier er i sorg over nyheten om Thorvald Stoltenbergs død.

Den profilerte tidligere Ap-politikeren og diplomaten Thorvald Stoltenberg gikk bort fredag formiddag.

Tidligere Høyre-politiker og statsminister, Kåre Willoch, beskriver nyheten som tragisk, og forteller at han satte veldig stor pris på Stoltenberg.

Han beskriver Stoltenberg som en meget klok og hyggelig mann, og en erfaren og kunnskapsrik politiker som har vært nyttig for Norge.

– Jeg hadde stort utbytte av våre politiske samtaler. Sist jeg snakket med han var for et år siden da vi diskuterte utformingen av det nye regjeringskvartalet, sier han.

– En betydningsfull mann

Carl I. Hagen beskriver nyheten som trist:

– Det er alltid trist å høre når en betydningsfull mann som Thorvald går bort. Jeg hadde gleden og æren av å møte han i flere debatter og valgkamper. Vi var ofte rykende uenig men jeg hadde stor respekt for han og vi kom godt overens, sier han, og legger til at de to hadde svært like synspunkter og meninger om ruspolitikken.

Sist de møttes var under boklanseringen til den norske aktivisten Arild Knutsen, som har markert seg særlig i kampen for stoffbrukeres rettigheter.

– En bauta har gått bort

Kort tid etter at familien kunngjorde dødsfallet, begynte kondolansene, minneordene og hyllestene å strømme inn på sosiale medier.

Statsminister Erna Solberg (H) skriver på Twitter vi «husker ham som utenriksminister og fredsmegler, men først og fremst som et varmt menneske».

– Gjennom et langt liv gjorde han en stor og viktig innsats for Norge, skriver hun videre.

Stortingspolitiker Abid Raja (V) skriver at en meget stor norsk politisk bauta har gått bort.

– Thorvald Stoltenberg var alltid hyggelig å møte, både vis, omtenksom og solidarisk. Mine dypeste kondolanser til familien. Hvil i fred, twitrer han.

– Har formet norsk utenrikspolitikk

Kjell Magne Bondevik har mange gode minner å se tilbake på med den tidligere utenriksministeren.

– Han var alltid veldig raus og oppmuntrende, og ikke minst varm og nær som person. Et par dager før jeg skulle ta over som utenriksminister, inviterte han meg hjem til leiligheten sin på Frogner for å gi meg en innføring i jobben. Det viser at han var omtenksom overfor meg som var ny i jobben, selv om vi tilhørte forskjellige parti, forteller Bondevik til VG.

Stoltenberg var også en mann med humor:

– Da jeg leverte nøklene til utenriksdepartementet til ham, sa han spøkefullt: «Takk for at jeg får kontoret mitt tilbake».

Den erfarne politikeren satte sine spor i norsk utenrikspolitikk, mener Bondevik.

– Han har vært med på å forme norsk utenrikspolitikk i lang tid. Det vil stå igjen etter ham.

– Et varmt medmenneske

Politisk redaktør i VG, Hanne Skartveit, sier at Stoltenberg var et menneske som betydde mye for mange.

– Thorvald Stoltenberg var en betydningsfull utenrikspolitiker gjennom mange år, men mest av alt var han et varmt medmenneske som mange var glad i. Han behandlet alle mennesker med samme respekt, og jeg tror ikke han hadde noen uvenner, sier hun.

Skartveit sier at frokostene hans var velkjente.

– Han hadde en rekke statsledere, deriblant Nelson Mandela ved sitt bord. Thorvald innførte på sett og vis frokostdiplomatiet. Han brukte ofte sjarmen og medmenneskeligheten sin til å oppnå resultater i politikken.