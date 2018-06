IKKE FERDIG: Etterforsker Flemming Kjærside sier det fremdeles kan bli tatt ut flere siktelser i saken. Foto: Håvard Kristoffersen Hansen, VG

Slik stoppet politiet i Danmark bildespredningssak: Siktet 1004 ungdommer for overgrepsbilder

Publisert: 25.06.18 23:38 Oppdatert: 26.06.18 00:52

Videoen som viser flere 15 år gamle ungdommer ha sex, er til sammen blitt delt over 5000 ganger. Nå risikerer de siktede å bli dømt for distribusjon av barnepornografi.

Dette er første gang så mange blir siktet i en sak som omhandler deling av nakenbilder. Saken har fått stor internasjonal oppmerksomhet.

– Dette er ikke bare et problem i Danmark. Dette skjer i hele verden, men jeg skal ikke bestemme hvordan politiet skal operere i andre land, sier politietterforsker Flemming Kjærside i dansk politi til VG.

Forrige uke fortalte VG om fem unge kvinner som har blitt utsatt for ulovlig spredning av nakenbilder. Alle gikk til politiet for å få hjelp, men ingen av sakene ble etterforsket – eller henlagt etter kort tid.

Politidirektoratet innrømmer at de har et voldsomt problem, og at norsk politi ikke er i stand til å håndtere alle sakene som omhandler spredning av nakenbilder.

Torsdag lovet justisminister Tor Mikkel Wara (Frp) at han vil endre loven, for å gjøre det enklere for politiet å ta de som sprer nakenbilder på nettet.

– Måtte statuere et eksempel

For å få ungdommer og voksne til å forstå at spredning av andres nakenbilder er ulovlig, tok politiet i Danmark grep da de ble varslet om at overgrepsbilder ble spredt på Facebook.

– Det var viktig å nå frem med noen preventive budskap. Det har vi klart, sier Kjærside til VG.

De siktede i saken er unge mennesker fra hele Danmark. Rundt 200 av dem er jenter – de fleste mellom 15 og 18 år. Ifølge politiet kan det fremdeles bli tatt ut flere siktelser i saken. Så langt har ni prøvesaker gått for den danske byretten, som er første rettsinstans i Danmark. Alle ble dømt for distribusjon av overgrepsbilder. Flere av dem har anket.

– Jeg er sikker på at mange av disse unge menneskene aldri har hatt en intensjon om å dele barneporno, men helt objektivt og ifølge dansk lov, så er det det disse personene har gjort, sier politietterforsker Flemming Kjærside i Danmark.

De fleste av de siktede har delt videoen et par ganger, mens noen har delt materialet flere hundre ganger.

Strengere straff

I et forsøk på å skjerpe straffen for spredning av intime bilder i Danmark trådte en lovendring i kraft 15. april i år, skriver den danske avisen Politiken .

Dermed risikerer de siktede opp til tre års fengsel. De som blir dømt for seksualisert fremstilling av barn vil også få en plett på vandelsattesten sin. Dermed vil de ikke kunne få utstedt en politiattest.

– Dersom den ikke er plettfri vil det ødelegge for deg dersom du vil jobbe som lærer, politi eller et hvilket som helst annet yrke som har med barn å gjøre. Denne markeringen vil stå på attesten i minst ti år, sier Kjærside.

Facebook slo alarm

Saken i Danmark startet med at Facebook ble varslet om at seksuelt video- og billedmateriale ble delt på Messenger. De varslet videre amerikanske myndigheter, og via Europol endte saken til slutt hos politiet i Danmark.

Kjærside sier denne saken har vært viktig for å statuere et eksempel.

– Det viktigste for oss var å få frem budskapet om at det faktisk er noen ofre i slike saker. De som blir utsatt for dette må gå gjennom dette igjen og igjen, når videoen eller bildene blir spredt på nytt. De har aldri bedt om at deres sexliv skal offentliggjøres. Dette har store konsekvenser for dem som rammes, sier han.