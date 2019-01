Livet med en narsissist: Fant ut at kona solgte kroppen til andre menn

Jan husker fortsatt det første møtet som om det var i går. Han ble hodestups forelsket i 12 år yngre Sofia. 15 år og fire barn senere kom alle løgnene for en dag. Han hadde ikke kjent kvinnen han delte livet med.

Firebarnsfaren Jan trodde at han levde i et stabilt forhold fylt av kjærlighet. For tre år siden kom sannheten for en dag – da fikk han vite at hans kone prostituerte seg.