SIKTEDES BOPEL: En mann i 60-årene, bosatt i Oppland, er av Gjøvik tingrett varetektsfengslet i to uker med brev- og besøkskontroll. Mannen er siktet for tvang og trusler. Foto: Foto: Fredrik Hagen

Skal ha holdt mann fanget i to år: Politiet utvider siktelsen

Publisert: 17.07.18 14:09 Oppdatert: 17.07.18 14:32

Mannen i 60-årene som er siktet for tvang og trusler mot en mann i 40-årene, er nå også siktet for underslag overfor en ny person.

Mannen i 60-årene ble varetektsfengslet i Gjøvik tingrett 3. juli for to uker med brev- og besøkskontroll. Han er siktet for tvang og trusler etter at han skal ha holdt en mann i 40-årene fanget i to år. Han erkjenner ikke straffeskyld.

Nå har politiet utvidet siktelse til også å omfatte underslag overfor en ny person.

Politiet har tirsdag begjært mannen varetektsfengslet i fire nye uker.

– Politiet er fortsatt i en innledende fase i etterforskningen, og begjæring om videre fengsling er begrunnet med bevisforspillelsesfare. Politiet må få ro under etterforskningen, og kan derfor ikke gå ut med flere detaljer i saken på nåværende tidspunkt, sier politiadvokat Tom Gjestvang i en pressemelding.

En rekke vitneavhør

Politiet har siden pågripelsen av siktede den 30. juni foretatt en omfattende etterforsking, med en en rekke vitneavhør, ransakinger og beslag i den forbindelse, opplyser de i pressemeldingen.

OA publiserte tidligere en artikkel der en familiekontakt hevder at 40-åringen har vært holdt fanget i to år. Til VG har familiekontakten sagt at fornærmede skal ha blitt utsatt for trusler og vold hvis han forlot eiendommen alene, og at han ble fortalt at ingen ønsket kontakt med ham.

– Han er sjeleglad for å være ute av dette. Friheten til å gå rundt og spise en hamburger på gata er superbra. Dette er en enorm lettelse for klienten min, sa bistandsadvokat Aina Helene Tvengsberg da til VG.

Hevder han hjalp mannen

Politiadvokat Ingveig Nøkleby i Innlandet politidistrikt har ikke ønsket å uttale seg om hvor lenge politiet mistenker at mannen har vært holdt mot sin vilje. Hun sa for to uker siden til VG at politiet ikke har opplysninger om at han skal ha vært låst inne i perioden, men mistanke om at han har blitt utsatt for andre former for tvang.

Bakgrunn: Siktede hevder han ga mannen hjelp og husly

– Men mistanken går på vold, tvang og trusler. Både psykisk og fysisk, sa hun til VG.

Advokatfullmektig Magnhild Claudius er forsvarer for mannen i 60-årene. Hun har forklart for VG at mannen hevder han kun har hjulpet en person som har vært i en vanskelig situasjon.

– På et tidspunkt ble han kastet ut av sin bolig. Da ga min klient mannen husly, i form av en leilighet som ligger i huset hans. Mannen har hatt egen nøkkel og mulighet til å bevege seg fritt, har hun tidligere sagt til VG.