1 av 5 VETERAN: Toffen Gunnufsen har tidligere vært med på å drive fem forskjellige festivaler. I år startet han sin sjette. Odin Jæger

Kadetten i Bærum er Toffen Gunnufsens sjette festival

Publisert: 06.07.18 09:47

INNENRIKS 2018-07-06T07:47:38Z

Toffen Gunnufsen har jobbet med festivaler i 27 år, men er alt annet enn lei. I år startet han opp den ungdomsvennlige strandfestivalen Kadetten i Bærum.

Det er glodvarmt på Kadettangen i Bærum der noen tusen festivaldeltakere har samlet seg for å se hiphop-artister på den nyoppstartede festivalen. Hjernen bak festivalen er grimstadmannen Toffen Gunnufsen , som blant annet er kjent for Skral Festival, Hovefestivalen og Quartfestivalen.

– Vi har jo hatt veldig flaks med været. Det er nesten for varmt!, sier han og peker på de badende gjestene i strandsonen til festivalområdet.

Fikk du med deg? VG sjekker ut festivalsommeren

For ungdommer

Tidligere har Gunnufsen kun operert i på Sørlandet, men har nå startet en festival rett utenfor Oslo.

– Dette her kom opp som en mulighet fordi jeg møtte Berit Inger Øen på en fest, hun er kultursjef i Bærum. Hun savnet at det skjedde ting i Bærum, så da startet vi festival.

Med navn som Khalid, Lil Pump og Anderson Paak på plakaten er publikum stort sett ungt. Det er også tanken bak festivalen, sier Gunnufsen.

– Det er jo en ungdomsfestival. Flesteparten av festivalene rundt oss er for folk rundt 30. Det er jo ikke noe galt i det, men jeg mener ungdommen fortjener en fest.

Er det noen festivaler som mangler? Har du innspill til hvilke festivaler VG bør dekke? Har du oppdaget noen feil? Ta kontakt med journalisten på henrik.giever@vg.no

Første forsøk

Til tross for at det er flust med folk på festivalen, skulle Gunnufsen helst sett at flere hadde tatt turen. Han er likevel godt fornøyd med det første året til festivalen.

– Det er ikke utsolgt, men sånn er det. Du må regne med at det tar to til tre år å sette en festival. Neste år blir det lettere, og tredje året blir det enda lettere.

Han tror også at det strålende solværet er god markedsføring for neste år. For det blir festival neste år også, kan han forsikre.

– Men først skal jeg til Grimstad, for der er det Skral Festival neste uke. Det blir to festivaler «back to back».

– Får du tid til å dra på noen festivaler du ikke er sjef for?

– Ja, jeg pleier alltid å dra en tur til Øya i august. Der er det ikke jeg som er sjef.