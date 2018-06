KAN FÅ REKORDBOT: Sigve Brekke og Telenor. Foto: Junge, Heiko / NTB scanpix

Telenor risikerer gigantbot på 906 millioner kroner

Publisert: 21.06.18 07:24

INNENRIKS 2018-06-21

Konkurransetilsynet varsler at de kommer med et beslutning i saken hvor Telenor, ifølge tilsynet, har misbrukt sin dominerende stilling i mobilmarkedet.

Kommunikasjonsdirektør Margrethe Gudbrandsen bekrefter overfor VG at saken gjelder Telenors misbruk av markedsmakt.

– Det gjelder gebyr-saken, og vi har truffet en beslutning, sier Gudbrandsen.

Hindret etablering

Konkurransetilsynet varslet i 2016 at de vurderer å ilegge Telenor et gebyr på 906 millioner kroner for telegigantens misbruk av dominerende stilling.

– Denne saken har betydning for alle som bruker mobiltelefon i Norge. Vår foreløpige vurdering er at Telenor har misbrukt sin dominerende stilling ved å legge hindringer i veien for etableringen av et konkurrerende tredje mobilnett, sier konkurransedirektør Lars Sørgard.

Det er kun to landsdekkende mobilnett i Norge, som hvert tilhører Telenor og Telia. Etablering av et tredje mobilnett, vil legge til rette for økt konkurranse i telemarkedet, skrev Konkurransetilsynet i en pressemelding i 2016.

Eksklusive avtaler

Telenor skal ha hindret en tredje aktør i å etablere nytt mobilnett på to måter, ifølge Konkurransetilsynets varsel fra 2016:

Da Network Norway bygget ut et tredje nett, trengte de tilgang til Telenors nett i områder hvor det tredje nettet ikke var bygd ut. Men gjennom vilkårene Telenor satte, ble lønnsomheten i utbyggingen redusert, skriver Konkurransetilsynet. Telenor har også inngått avtaler med fire mobiloperatører, og på denne måten begrenset det tredje mobilnettets muligheter til å skaffe seg kunder, skriver Konkurransetilsynet i meldingen.

– Brudd på konkurranselovens forbud mot misbruk av dominerende stilling er svært alvorlig, og gebyret på 906 millioner kroner som nå er varslet, understreker dette, sier konkurransedirektør Lars Sørgard.

Ransaking hos Telenor

Konkurransetilsynet gjennomførte i desember 2012 bevissikring hos Telenor Norge og Telenor ASA etter mistanke om mulig misbruk av dominerende markedsmakt i mobilmarkedet.

Varselet om at tilsynet vurderer å ilegge telegiganten et gebyr på 906 millioner kroner ble sendt i november 2016.

Det er i denne saken at Konkurransetilsynet nå har fattet vedtak. Tilsynet holder pressekonferanse om saken klokken 0900.