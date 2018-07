IKKE KONTROLL: Brannvesenet i Oslo er på vei for å bistå brannvesenet på Romerike med slukking av den voldsomme brannen. Foto: VG-tipser

Full fyr på Skedsmo videregående skole

Publisert: 15.07.18 20:27 Oppdatert: 15.07.18 21:11

En etasje på omtrent 300 kvadratmeter står i full fyr på Skedsmo videregående skole i Lillestrøm. Brannvesenet har ikke kontroll over flammene.

Brannvesenet fikk melding om brannen klokken 19.58. Det brenner i andre etasje i et sidebygg, og ikke hovedbygget til skolen. Etasjen er på omkring 300 kvadratmeter.

Mannskap fra brannvesenet på Romerike, i tillegg til tre brannmannskap fra Oslo, er på plass for å slukke brannen. Vaktleder ved Brann Øst, Jan Karlsen, opplyser til VG at de ikke har kontroll over brannen på nåværende tidspunkt.

– Det er full fyr i hele andre etasjen, sier han.

Hverken årsaken, eller skadeomfanget, er kjent på nåværende tidspunkt.

– Det er et bilverksted i første etasje, vi har gått inn og fjernet gasstanker der, sier Karlsen.

Politiet i øst anbefaler beboere i området om å lukke dører og vinduer på grunn av røyken.

Klokken 21.10 er det ennå flammer i bygningen.

– Vi har ikke kontroll over brannen enda, men det skal ikke være noe spredningsfare, sier innsatsleder Mari Kristiansen til VG.

Kristiansen opplyser at de ikke har fått meldinger om at det skal være personer rinne i bygget, men at brannvesenet ikke har rukket å gå gjennom hele området ennå.

– Innbruddsalarmen har ikke gått av, derfor er det ikke noe som indikerer at det er noen inne, sier Kristiansen.