VELGERNE FOR AP: 75 prosent av KrFs egne velgere ønsker at partiet skal gå inn i et eventuelt regjeringssamarbeid med Arbeiderpartiet, ifølge VGs siste måling. I kveld var Knut Arild Hareide på folkemøte i Agder KrF. Foto: TOMM W. CHRISTIANSEN

Sjokkmåling for høyresiden: KrF-velgere vil ha Støre-regjering

INNENRIKS 2018-10-04T18:52:01Z

VENNESLA /OSLO (VG) Et flertall av KrF-velgerne i VGs ferske måling vil at partiet skal danne regjering med Ap og Sp. Men samtidig: De vil ikke felle statsminister Erna Solberg og hennes regjering nå.

Publisert: 04.10.18 20:52 Oppdatert: 04.10.18 21:51

Målingen, som Respons Analyse har utført på oppdrag fra VG, er oppløftende tall for KrFs partileder Knut Arild Hareide , og nedtur for den borgerlige siden i partiet.

Om lag 75 prosent av KrFs velgere ønsker en regjering med Ap, Sp og KrF ledet av Ap-leder Jonas Gahr Støre , ifølge målingen.

Daglig leder Thor Gaard Olaussen i Respons Analyse sier at til tross for at det er 48 respondenter - altså personer som har svart - som sier de vil stemme på KrF så er likevel utslagene markante.

– Vi gjør signifikanstester. Avstanden mellom de som ønsker Støre og de som ønsker Solberg er så stor at det ikke kan være tilfeldig. Overvekten er betydelig, sier Olaussen, og legger til:

– Hvis vi måler opp mot velgerne fra 2017-valget, så er avstanden mellom Solberg og Støre mindre. Det tyder på at en del velgere kommer til som ønsker Støre, men også at velgere som ønsker Solberg forlater partiet, sier Olaussen.

Vil ikke felle Solberg-regjeringen

I motsetning til målinger TV 2 og NRK har presentert med motsatt resultat, så er Respons’ måling for VG den første som i sin helhet er utført i etterkant av Hareides tale forrige fredag.

Tallene er basert på 1000 intervjuer gjennomført mellom 1. og 3. oktober.

Blant alle velgere samlet er bildet annerledes. 44 prosent mener KrF bør gå inn i Erna Solbergs Høyre/Frp/Venstre-regjering.

Samtidig synes KrFs velgere tilsynelatende at det er svært ubehagelig om partiet skal bidra til å felle Erna Solberg og hennes regjering:

44 prosent av KrF-velgerne mener partiet ikke skal felle Solberg, men vente til regjeringen eventuelt selv velger å gå av. 26 prosent av KrF-velgerne ønsker at partiet skal felle Solberg.

Overraskende

KrF har også en fremgang på målingen, men denne er innenfor feilmarginen. KrF-leder Knut Arild Hareide forteller til VG torsdag at han er overrasket over målingen:

– Det er overraskende positivt for det alternativet jeg peker på. Nå skal vi være forsiktig med å tolke én måling, men jeg tror dette viser at det viktigste for KrF-erne er å komme i regjering.

– Jeg tror KrF-erne da tenker at vi må i en regjering der sentrum har et tyngdepunkt. Grunnen til at mange peker på Støre blant KrF-erne her, er at de da vet at Ap, Sp og KrF er i den regjeringen. En regjering med Erna, vil være en regjering med Frp på lasset, sier Hareide.

Samtidig understreker KrF-lederen at valget av hvilken regjering partiet eventuelt skal støtte fortsatt er åpent frem mot landsmøtet 2. november.

– Hvis jeg ikke trodde at mitt alternativ kunne vinne frem, så hadde jeg ikke gjort dette, sier han.

Høyre ser en annen vei

Høyres parlamentariske leder Trond Helleland tror derimot ikke at oppslutningen om et KrF-samarbeid med Ap blant KrFs egne velgere kan leses fullt ut av VGs siste måling.

– Vi skal være forsiktig med å bruke en spørreundersøkelse med 48 spurte KrF-ere til å trekke en konklusjon i denne saken. Tidligere i dag kunne vi lese i VG at over 200 KrF-ere i en annen undersøkelse sier de vil beholde Erna som statsminister. Med andre ord varierer resultatene i disse undersøkelsene veldig, sier Helleland til VG.

Støre: En oppmuntring

For første gang i år passerer Ap det begredelige valgresultatet fra 2017, og får 27,7 prosents oppslutning.

– Dette er en fin fremgang som bekrefter den tendensen som har vært siden sommeren. Vi kommer nå opp på resultater fra valget, og det opplever folk i hele Arbeiderpartiet som en oppmuntring og en bekreftelse på at vi snakker om politikk som betyr noe hverdagen til folk, sier Støre.

Venstre og Rødt under sperregrensen

Trine Skei Grandes parti Venstre havner på 3, 9 prosent oppslutning i partibarometeret, en liten økning fra 3,8 prosent ved forrige måling i september.

– Det er ingen tvil om at denne målingen er for dårlig for oss i Venstre, og det tar vi alvorlig. Det viser at vi har en stor jobb med å vise frem våre gjennomslag og resultater i regjering, sier parlamentarisk leder Terje Breivik.