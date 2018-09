MISTET KJÆRESTEN: Komiker Nils-Ingar Aadne mistet på tragisk vis kjæresten Ida Eide lørdag. Foto: Roger Neumann

Nils-Ingar Aadne mistet kjæresten: Avlyser to «Den spanske flue»-forestillinger

Nils-Ingar Aadnes kjæreste og samboer Ida Eide (30) omkom på tragisk vis under et mosjonsløp lørdag. Tirsdag skulle komikeren etter planen stå på scenen i «Den spanske flue» på Oslo Nye, men arrangøren har valgt å avlyse.

Mandag kom nyheten om at det var langrennsløper Ida Eide (30) som omkom etter å ha fått hjertestans under et mosjonsløp i Jessheim lørdag. Eide var påmeldt 5-kilometeren, og ble underveis i løpet funnet bevisstløs på bakken med startnummeret på. Det ble forsøkt hjerte- og lungeredning umiddelbart før ambulanse og politi kom til stedet.

Avdøde var nær venn med Therese Johaug (30) og kjæreste med Nils-Ingar Aadne (35).

Fem show i uka

Den 35 år gamle komikeren er i disse dager å se i oppsetningen «Den spanske flue» på Oslo Nye, og det neste showet skulle egentlig gått av stabelen allerede tirsdag denne uka. Nå har arrangøren valgt å avlyse tirsdagens og onsdagens forestilling.

– Våre tanker går først og fremst til Eides familie og til Nils-Ingar. Vi har startet arbeidet med å finne ut hvordan vi skal gå frem med forestillingen i tiden som kommer, men vi har det fortsatt ikke helt klart for oss. Det kommer sannsynligvis en pressemelding i løpet av dagen. Vi skal bruke dagen til å finne ut av dette, sa informasjonssjef ved Oslo Nye, Margareta Magnus Myhre, til VG mandag formiddag.

Litt over klokka 15 skriver Oslo Nye følgende i en pressemelding:

– Stor sorg

– Det er med stor sorg vi informerer om at skuespiller Nils-Ingar Aadne som medvirker i Den spanske flue, i helgen mistet sin samboer Ida Eide. Våre tanker går først og fremst til Nils-Ingar og familiene. Grunnet dette avlyser Oslo Nye teaterforestillingene av «Den spanske flue» tirsdag 4/9 og onsdag 5/9. Vi spiller «Den spanske flue» igjen torsdag 6/9, fredag 7/9 og lørdag 8/9, og da med understudy i rollen som Henrik Meisel. Vi er i dialog med Nils-Ingar Aadnes management vedrørende de fremtidige forestillingene.

VG har også vært i kontakt med Aadnes manager, Stian Morten Pettersen, som henviser til familiens pressemelding, som ble sendt ut via NTB mandag formiddag:

«Det er med dyp sorg vi bekrefter at Ida Eide døde på Ullevål sykehus i går som følge av at hun fikk hjertestans under et mosjonsløp på Jessheim lørdag. Familien er svært takknemlig for all den støtten vi har fått i denne uvirkelige situasjonen og ber om forståelse for at vi ønsker å bruke tiden fremover sammen med våre nærmeste. Med hilsen familien og samboer», lyder det i pressemeldingen.

Etter å ha blitt funnet bevisstløs skal Eide ha blitt fraktet til Ullevål sykehus, men livet sto ikke til å redde. Det var Oppland Arbeiderblad som først omtalte saken.

Som VG tidligere har omtalt var Ida Eide selv aktiv langrennsløper og var en del av satsingslaget Hilde Gjermundshaug Pedersen startet i 2008. Fram til 2010 gikk hun mange renn i skandinavisk cup og NM.

Ble selv skientusiast

«Den spanske flue» er i utgangspunktet satt opp fem dager i uka fram til 29. september. I tillegg til Nils-Ingar Aadne medvirker Kim Haugen, Birgitte Victoria Svendsen, Henriette Faye-Schjøll, Andreas Stoltenberg Granerud, Petter Vermeli, Ingvild Holthe Bygdnes, Trond Høvik, Eldar Skar, Cornelia Børnick, Helle Haugen, Morten Røhrt og Leif Osen i oppsetningen.

Kjæresten Nils-Ingar Aadne har selv også opparbeidet seg mye skierfaring den siste tiden.

– Jeg trener hver dag. Det er en kabal å trene så mye for å få resultater. Så er det enda et element når man skal flette inn jobb i beregningen. Utviklingen har vært grei, uttalte Aadne tidligere i år til VG.