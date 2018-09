UVENTET UVÆR: Bildet er tatt i Oslo sentrum 17. august. Foto: GISLE ODDSTAD/VG

Varsler kraftig regn på Sør- og Østlandet

INNENRIKS 2018-09-07

Natt til lørdag kan det komme opp mot 50 millimeter regn, melder Meteorologisk institutt.

Publisert: 07.09.18 12:19

Farevarselet er satt til oransje nivå, og er gjeldende for Vestfold , Buskerud og Telemark fra fredag kveld.

Oransje nivå er det nest høyeste aktsomhetsnivået .

– Det kan komme mellom 40–50 millimeter på tre timer natt til lørdag. Totalt kan det komme 60–70 millimeter regn i løpet av tolv timer lørdag, skriver Meteorologisk institutt i en pressemelding.

For Oslo, Akershus, Østfold og Agder er farevarselet satt til gult nivå.

Intens nedbør

Torsdag skrev VG at en tordenfront som kommer nordover fra Mellom-Europa, slår seg sammen med et vått lavtrykk fra England, noe som kan gi et intens regnvær .

– Det begynner å regne allerede torsdag på Sørlandet, Agder og Telemark. Men i løpet av fredagen slår de to værsystemene seg sammen i en felles front, som ser ut til å kunne gi kortvarig intens nedbør, sa meteorolog Ina Ynnesdal i StormGeo til VG.

Ynnesdal sa videre at fronten kommer til å sveipe over det meste av Sør- og Østlandet i løpet av fredag, og trekker så nordover på Østlandet lørdag.

– Det er ikke sikkert døgnnedbøren blir så høy, men vi kan få kortvarig svært intens nedbør når nedbørsfronten passerer.