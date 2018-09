STOR FANGST: Fiskerne Ola Gullvik (t.v) og Jørgen Iversen dro opp en kveite som veide 311 kilo nord for Vardø fredag. Foto: Privat

Fikk kjempefangst på 311 kilo: – Det var litt av et syn!

Fredag dro fiskerne på båten «Olagutt» opp en kveite på 311 kilo. Nå blir det kveitemiddag til hele mannskapet, forteller kapteinen.

Kenneth Stangen, som er kaptein på fiskebåten, forteller at de dro opp kjempekveita under høstfisket i Barentshavet nord for Vardø fredag.

– Det er ikke hverdagskost. Det er få kveiter som tas opp som veier mer enn 300 kilo. Jeg vet ikke hva den offisielle rekorden er, men dette er den største fisken vi har fått så langt, forteller 36-åringen til VG.

Stangen er opprinnelig fra Lofoten, og har jobbet som fisker i 19 år.

Det finnes ingen offisielle fangststatistikker på største kveiter tatt av yrkesfiskere.

Fiskeren Tom Richard Kristiansen fanget dog en kveite på 314,5 kilo, som ble tatt i garn utenfor Sørøya i Vest-Finnmark den 6. oktober i 2007, skriver IFinnmark .

Monsterkveiten var cirka tre meter lang og én meter bred.

– Det var litt av et syn!

Blant mannskapet på fem var Jørgen Iversen en av dem som var med på å dra opp kjempefisken.

– Det var litt av et syn! Da den kom mot oss i fiskenota så vi hvor alvorlig svær den var. Da måtte vi bare ta krana og løfte den ut av nota:

– Det var ganske spesielt, det er ikke noe man ser ofte, forteller Iversen.

28-åringen er fra Hadsel kommune i Nordland, og har jobbet som fisker i to og et halvt år. Selv om det er en liten måned igjen av høstfisket tviler han på at de vil få like tungtveiende fangst de neste ukene.

– Nei det tror jeg ikke. Jeg har aldri opplevd å få en så stor fisk tidligere, forteller han.

– Det blir middag til alle gutta

I begynnelsen av 2017 anmodet Mattilsynet Fiskeridirektoratet om å forby all fangst av kveite over to meter, og i oktober i fjor ble det innført et krav om å kaste storkveiter tilbake på havet, selv om den var død eller døende.

Bakgrunnen for dette var at det var funnet svært høye nivåer av uønskede stoffer i storkveitene.

Dette kravet har ikke kapteinen ombord på «Olagutt» noen planer om å følge.

– Vi har ikke lov å selge fisk som er større enn to meter, ettersom de kan inneholde for mye giftstoffer. Egentlig skal den kastes på havet, død eller levende:

– Men det blir for dumt å kaste så mye mat, så nå blir det middag til alle gutta ombord, sier Stangen.

– Dere er ikke redd for å få i dere noen giftstoffer ved å spise denne kveita?

– Nei.