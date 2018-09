VENTET SOMMERTEMPERATUR: Søndag kan det bli opp mot 25 varmegrader i Trøndelag og Møre og Romsdal. Her fra NTNU i Trondheim. Foto: Gorm Kallestad/NTB scanpix

Flere kan få sommervarme

INNENRIKS 2018-09-01T08:55:48Z

September har meldt sin ankomst, men flere steder i landet er ikke sommeren klar til gi slipp.

Publisert: 01.09.18 10:55 Oppdatert: 01.09.18 12:05

Både Sør- og Vestlandet kan vente seg noen siste glimt av sommeren den første uken i september. Gradestokken nærmer seg 20 varme flere steder i landet, og Trøndelag og Møre og Romsdal kan søndag se den krype opp mot 25 grader.

– Det kan bli en veldig fin dag. Det kommer varm luft fra sør, det er gunstig, sier vakthavende meteorolog for Trøndelag, Møre og Romsdal i Meteorologisk institutt, Steinar Skare.

Varmere enn normalt

Sør- og Østlandet får oppleve det meteorologene kaller «nordiske sommerdager» fram mot midten av neste uke.

– Dagtemperaturen er varmere enn det som er normalt for årstiden, sier meteorolog Per Egil Haga.

Han forteller at det er Sørlandet, nedre del av Telemark og den sørlige delen av Østlandet som kommer seg høyest på gradestokken.

I tillegg til at det blir varmt, er det også meldt sol flere steder.

I Nord-Norge blir det spesielt fra tirsdag ettermiddag og onsdag pent vær, ifølge meteorolog Jon Austerheim.

– Det er en periode der som er veldig fin. Det blir 15 plussgrader noen steder. Det ser ut til å bli sol ganske mange steder i Nord-Norge, sier han.

I Rogaland, Hordaland og Sogn er det imidlertid ventet et strengere høstvær.

– Det er ventet vind fra sørlig kant i dag og søndag. Det blir bris styrke i Rogaland, en liten kuling på kysten av Hordaland, og i kyststrøkene fra Sognefjorden er det snakk om stiv kuling og opp til sterk kuling, sier Skare.

Til tross for det blir det ganske snille temperaturer i Rogaland, som også vil få mye oppholdsvær i starten av uken.

Minus om natten

På nattetid derimot, er det flere steder som får oppleve minusgrader. Natt til lørdag ble det målt 4,3 minusgrader på Filefjell, som ligger mellom Øst- og Vestlandet.

– I lavlandsstrøkene blir det rundt 1–2 kuldegrader på natten, sier Haga.

Også i Nord-Norge har det vært temperaturer under frysepunktet om natten, og til tross for at temperaturen jevnt over blir mild den kommende uken, må man i alle fall på innlandet regne med nattefrost.

Høsten kommer

Fra midten av uken ser det ut som om høsten kommer for fullt flere steder. I Vest- og Midt-Norge kommer det en del nedbør fra torsdagen, og gradestokken når neppe de høye temperaturene fra helgen, ifølge Skare.

– Makstemperaturen vil ligge på rundt 15 grader sør for stat, og nord vil den nå maks 13 grader, sier han.

På Sør- og Østlandet er prognosene noe usikre, ifølge Haga, men det ser ut til det blir kjøligere luftmasse, noe nedbør og mer skyer.

I Nord-Norge er det ventet ustabilt vær den siste delen av uken, med smålavtrykk som bringer med seg noe nedbør.

– Overskriften er vel «variert», sier Austerheim.