Color Lines Super Speed 2 skulle ha gått i rute mellom Larvik og Hirtshals fredag kveld, men den turen blir det ikke noe av. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Color Line innstiller avganger på grunn av uværet

INNENRIKS 2018-09-21T05:34:58Z

Color Line innstiller en rekke avganger på grunn av det varslede uværet som er ventet å feie inn over Sør- og Østlandet.

Publisert: 21.09.18 07:34 Oppdatert: 21.09.18 08:32

Ifølge Color Lines ruteoversikt er avgangen med Superspeed mellom Larvik og Hirtshals fredag klokken 17.30 innstilt.

Også avgangen Kristiansand–Hirtshals klokka 16.30 er innstilt. Naturlig nok er også returavgangene fra Hirtshals klokka 20.45 og 22.15 innstilt.

Lavtrykket som fører til det kommende uværet beveget seg torsdag inn i den sørlige delene av Nordsjøen med retning nordøstover.

Hurtigrutens avganger har også blitt påvirket av været. Sørgående Hurtigrute Kong Harald kom seg ifølge NRK ikke til kai i Stamsund, Svolvær og Bodø natt til fredag.

– Kan bli bølger på mellom 5 og 7 meter

Den varslede vinden har ført til at farenivået er høynet til oransje–det nest høyeste nivået.

Både politiet og brannvesenet ber folk om å ta nødvendige forholdsregler før vinden setter inn for fullt utover fredagen.

Kristiansand kommune har nå bedt foreldre på utsatte steder om å hente barn på skoler, SFO og barnehage før uværet slår inn for alvor mellom klokken 15 og 16 fredag. Kommunen ber samtidig om at alle uteaktiviteter avlyses etter klokken 12 i frykt for trær og greiner som kan falle ned, eller andre løse gjenstander i lufta.

Ifølge meteorologene kan det komme vindkast med en styrke på over 160 kilometer i timen i Sør-Norge utover fredagen.

– Sett bort fra sterk vind vil det også bli regnbyger, og kanskje også torden langs kysten på Sørlandet. I tillegg kan det bli opp mot 10 meter høye bølger i Skagerrak fredag kveld. Inn mot kysten kan bølgene bli mellom 5 og 7 meter høye, uttalte vakthavende meteorolog Vibeke Thyness ved Meteorologisk institutt til VG torsdag.

«Knud» treffer Sverige

For våre naboer i Øst er det heller ikke vindstille fredag. Svenske SMHI (Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut) varsler ifølge Aftonbladet at stormen «Knud» vil treffe Vest-Sverige med stor kraft.

Vinden vil grunnet lavtrykk øke også i Sverige utover fredagen, og tilta spesielt på Vestkysten utover kvelden.

Klasse 2-varsler er sendt ut for store deler av Vestre Götaland fylke og Halland fylke, der meteorologene venter at det er en risiko for skader på bygninger, flyvende gjenstander og skader på skog når uværet treffer.

I den sørvestlige og østlige delen av landsdelen Svealand, og resten av Vest-Götaland, har meteorologene sendt ut klasse 1-varsler grunnet svært kraftig vind.