Thorkildsen får kritikk på komitémøte: - Jeg står for det jeg har sagt

INNENRIKS 2018-09-13T16:10:03Z

Varselet mot byråd Inga Marte Thorkildsens (SV) og hennes beskrivelse av samarbeidsutfordringer med Utdanningsetaten ble tema på møtet til utdanningskomiteens i Oslo torsdag kveld. Der måtte byråden svare på en rekke spørsmål fra komiteen.

Publisert: 13.09.18 18:10 Oppdatert: 13.09.18 18:40

Saida Begum i Høyre startet den åpne spørsmålsrunden i utdanningskomiteen i Oslo med å stille spørsmål om den pågående saken mot byråd for utdanning, Inga Marte Thorkildsen (SV).

Hun reagerer på uttalelsene Thorkildsen har kommet med i mediene , der hun har snakket om en samarbeidssituasjon mellom etaten og utdanningsetaten i Oslo.

– Det er riktig at det har kommet et varsel, som jeg ikke kjenner innholdet i. Mine uttalelser i går står jeg for. Det er naturlig å orientere om et vanskelig samarbeidforhold som har pågått over tid, noe som også er bekreftet av min forgjenger.

– Hvorfor har ikke byråden opplyst bystyret, dersom hun mener politiske føringer har blitt motarbeidet, spør Begum.

Også Odd Einar Dørum (V) i komiteen reagerer på Thorkildsens beskrivelser i mediene.

– Det er ikke alt i samhandling mellom politisk ledelse og underordnet etat som trenger å tilflyte offentligheten til en hver tid, derfor forsøker man å løse dette forløpende.

– Jeg forventer faglig motstand, men til syvende og sist er det politisk ledelse, som er demokratisk valgt, som gir styringssignalene og motstanden må stoppe i tide, sier Thorkildsen. Byråden sier hun eventuelt vil komme tilbake til eksempler.

Varsel om byrådens lederstil

Tirsdag ble det kjent at skolebyråd i Oslo, Inga Marte Thorkildsen (SV) får sterk kritikk av deler av ledergruppen i Oslo-skolens administrasjon, gjennom et skriftlig varsel sendt til kommunen.

I varselet, som VG har fått tilgang til, beskrives Thorkildsens oppførsel som både trakasserende og utilbørlig overfor de ansatte i administrasjonen. Videre omtaler de henne som «krenkende, skremmende, fiendtlig, nedverdigende og ydmykende».

Tidligere byråd for utdanning Tone Tellevik Dahl (Ap) gikk onsdag kveld ut og støttet etterfølgerens beskrivelse av samarbeidet med utdanningsdirektør Astrid Søgnen som vanskelig.

Thorkildsen peker på samarbeidsutfordringer

Til VG onsdag sa Thorkildsen at det har vært vanskelig å samarbeide med Utdanningsetaten over flere år , der Astrid Søgnen sitter som direktør.

– Kommunikasjonen har til tider vært svært krevende. Det kan alltid være faglige uenigheter, men det må aldri være tvil om hvem som sitter med ansvaret for å følge opp politiske prioriteringer.

VG kjenner til at politisk ledelse i det rødgrønne byrådet har hatt en opplevelse av at politisk styring og forslag om endringer i Osloskolen tidvis har blitt forsøkt utsatt for trenering samt treg og manglende oppfølging.