190 delegater avgjør – helt åpent hvem som vinner KrFs skjebnevalg

STAVANGER (VG) 190 delegater skal stemme i KrFs skjebnevalg. Partileder Knut Arild Hareide innrømmer at ingen i ledelsen vet hvordan dette vil gå.

Det er 28 dager til KrF skal ta sitt skjebnevalg , og per nå er det ikke klart hvem størstedelen av de 190 delegatene engang skal være. Kampen på grasrota i Rogaland startet fredag kveld med et medlemsmøte i Stavanger.

– Jeg mener det er helt åpent hvordan dette går. Det er en gang slik, hvis du spør partiledelsen, at vi er usikre på hvordan dette lander alle tre. Men vi skal gjøre det vi kan for at partiet skal komme mest mulig samlet ut av det, sier Hareide til VG.

Venter konflikter på lokalmøter

Derfor blir denne neste måneden så nervepirrende for KrF:

Før landsmøtet 2. november skal alle fylkene ha egne møter for å avgjøre hvilke KrF-ere som skal komme på landsmøtet og stemme – og om de får stemme som de vil. KrF har ingen tradisjon for å binde sine delegater, bekrefter KrF-nestleder Kjell Ingolf Ropstad .

Altså er det ikke vanlig at et fylke gjør et vedtak som alle delegatene fra det stedet må rette seg etter, men at folk får stemme som de vil.

– Men da er det helt umulig å si hvilken vei dette går?

1 av 4 TIL GRASROTA: KrF-leder Knut Arild Hareide får ikke reise rundt og tale sitt syn til grasrota alene. Hans nestleder Olaug Bollestad, som er uenig med Hareide, er også med til Stavanger. KRISTER SØRBØ

Det første slaget om KrFs skjebnevalg står derfor på disse ekstraordinære fylkesmøtene, for det er de som avgjør hvem som skal stemme. Splittelsen i KrF går fra grasrota og helt opp i partiledelsen – og ledelsen forventer konflikt på møtene.

VG har så langt kartlagt 45 av de 190 delegatene.

– Det vil nok bli konflikter, men min opplevelse er at selv om man er uenige om sidevalg, så er man veldig enige om politikken og tar gode diskusjoner, sier Ropstad.

Dette er så langt alternativene:

Knut Arild Hareide vil i mindretallsregjering med Ap og Sp.

Kjell Ingolf Ropstad og nestleder Olaug Bollestad vil heller i en flertallsregjering med Høyre, Venstre og Frp

Parlamentarisk nestleder Hans Fredrik Grøvan vil ikke gå i regjering i det hele tatt, men heller forbli i opposisjon.

Hareide: Jeg teller ikke delegater

Hareide sier han ikke har startet å et arbeid med å telle delegater, for å se om han vinner.

– Skal du gjøre det?

– Jeg har ingen anelse om hvem som blir delegater. Og jeg bruker nå min energi på å treffe KrF-erne og snakke med dem, svarer KrF-lederen.

– Og overtale dem ...

– Ja, naturlig nok så prøver jeg å fortelle hvorfor jeg vil dette. Men jeg bruker ikke krefter på å telle dem, jeg bruker krefter på å snakke med dem, sier Hareide.

Fylkeslederen i Telemark skal gå inn for at de får stemme som de vil, mens KrFU så langt har lagt opp til å binde sine delegater til å stemme på Høyre, Venstre og Frp. Hva resten av fylkene gjør, blir avgjort på møter i slutten av oktober.

Først nå skal Hareide og hans nestledere på en “misjonsreise” rundt om i landet for å overtale KrF-erne til sin side. I Agder torsdag tapte Hareide det første slaget.

Fredag kveld er han i Stavanger, hvor han venter like mye motbør.