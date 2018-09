STØTTER: Carl I. Hagen (74) deler ikke skepsisen til Sverigedemokraterna. Foto: Tore Kristiansen

Carl I. taler Frp-ledelsen midt imot – ville stemt på Jimmie Åkesson og Sverigedemokraterna

INNENRIKS 2018-09-07T17:35:00Z

Mens Siv Jensen og resten av ledelsen i Frp distanserer seg fra Sverigedemokraterna (SD), omfavner og hyller tidligere partiformann Carl I. Hagen det innvandringsfiendtlige partiet til Jimmie Åkesson.

Hagen mener at partiet har ryddet opp i sin rasistiske og nazistiske fortid, og nå er så stuerene at de ville ha fått hans stemme ved søndagens valgthriller i Sverige.

– Jeg har sagt tidligere når det gjelder innvandringen i Sverige at de har vært kline gærne. Det er veldig bra at det nå er blitt en innstramming. Det skyldes blant annet fremveksten til SD. Og sånn som situasjonen er i Sverige, hadde jeg helt klart stemt SD hvis jeg hadde hatt stemmerett, sier Carl I. Hagen til VG.

Hagen, som ledet Frp fra 1978 til 2006, trekker paralleller mellom Frp og det svenske partiet som etter alt å dømme blir det partiet som får største fremgang ved søndagens riksdagsvalg.

Vil ikke snakke med Åkesson

– Jeg opplever at Sverigedemokraterna er blitt behandlet på samme måte som jeg og Frp ble behandlet på slutten 1980-tallet, 1990-tallet og langt inn på 2000-tallet. Hvor de andre partiene gjerne vil styre basert på de stemmene som Sverigedemokraterna får, men de skal ikke snakke med partileder Jimmie Åkesson, sier en engasjert Hagen.

– Det var det samme som da det ble dannet regjering i 1985 som styrte på våre stemmer. Og i 1989 ble en regjering dannet på våre stemmer. Men de skulle ikke snakke med oss. Den måten å oppføre seg på som de andre partilederne i Sverige synes jeg er barnslig, håpløst og dumt. Voksne mennesker må kunne snakke sammen. Hvis de skal styre basert på SDs stemmer, så må de jo snakke med Jimmie Åkesson blant annet, fortsetter Hagen.

– På vegne av meg selv

– Det den nåværende partiledelsen i Frp har oppgitt som grunn er jo at på alle andre områder enn innvandringspolitikken så er man uenig med SD. Ser du det på samme måte?

– Jeg forholder meg ikke til Frps ledelse, de må velge hva de vil gjøre, jeg svarer på vegne av meg selv. Jeg har lest programmet til SD. De er veldig gode når det gjelder eldreomsorg og helsevesen og flere andre ting, som for eksempel klima. Jeg har prøvd meg på valgomaten til en av avisene der borte, og da fikk SD 89 prosent hos meg mens det neste partiet var på 63 prosent, sier Hagen.

Rasister og nazister

– Og så vet jeg at det er veldig mange som reagerer, fordi røttene til partiet er helt håpløse. Det var rasister og nazister med der for lenge siden, men de har de rensket ut. SD fortjener honnør fordi de har fått ut de folkene som ikke har noe der å gjøre. Det er uttalt fra ledelsen i SD at de ikke skal ha rasister og nazister i partiet, og de som går over streken blir kastet ut, sier Hagen.

– Christian Tybring-Gjedde forsøkte å få partiet til å invitere Jimmie Åkesson til Frps landsmøte for å holde hilsningstale i 2017. Synes du det er en god idé å gjøre SD til Frps søsterparti i Sverige?

Vil ikke blandes inn

– Dette har jeg ingen synspunkter på, og vil ikke blandes inn i den saken, sier Carl I. Hagen.

En som derimot vil blande seg inn, er lederen i Fremskrittspartiets Ungdom (FpU), Bjørn-Kristian Svendsrud.

Han støtter Frp-ledelsens syn, som er at den politiske avstanden er for stor mellom de to partiene, til at det er aktuelt å invitere Jimmie Åkessons og at det innledes et samarbeid mellom Frp og SD.

– De fleste jeg prater med i Frp ønsker ikke noe samarbeid med SD. Jeg tror årsaken til at enkelte i partiet ser til SD nå er fordi Sverige har hatt en hodeløs innvandringspolitikk over flere år, og det er bare Sverigedemokraterna som har stått for en strengere linje, sier Svendsrud.

Nynazistiske miljøer

Ungdomslederen legger større vekt på SDs historie enn Carl I. Hagen.

– Det er problematisk at det er et parti som har røtter i nynazistiske miljøer. Alle skal ha mulighet til å rydde opp i sin egen fortid, og derfor er det bra at SD sier de har nulltoleranse for nynazistiske eller rasistiske synspunkter. Men vi kommer ikke unna at fortiden til Frp og SD er totalt ulike. Det er en feilkobling hvis man mener noe annet. Frp ble stiftet som et parti som skulle kjempe mot Statens inngripen i enkeltmenneskers hverdag. SD har nasjonalkonservativ ideologi, sier Svendsrud.

Beveget seg vekk

Svendsrud sier hans ungdomsparti nylig også tok et steg vekk fra Sverigedemokraterna i Ungdommens Nordiske råd. Der har FpU nå blitt medlem av grupperingen Nordens Liberale Ungdom. Frem til nylig var FpU uavhengige, mens Sverigedemokraternas ungdomsparti lenge har tilhørt gruppen Nordens frihet.

– Vi deler de samme grunnverdiene som danske Venstres ungdomsparti, ikke SD, om enkeltmenneskets frihet, at statens inngrep i folks liv skal begrenses og en liberal verdensorden.

Svendsrud viser til særlig skatt, frihandel og forsvarsalliansen Nato som tre politikkområder han mener Frp og SD skiller lag.