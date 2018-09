DÅRLIG STEMNING: Eirik Jensen og Gjermund Cappelen, som tidligere hadde daglig kontakt, har ikke snakket sammen siden pågripelsen. Foto: Tore Kristiansen

Cappelen: – Jensen fikk 10.000 gjennom bilvinduet

BORGARTING LAGMANNSRETT (VG) Ifølge hasjsmugler Gjermund Cappelen betalte han penger til politimannen Eirik Jensen «ekstremt mange ganger».

Eirik Jensen er tiltalt for å ha mottatt tjenester og penger fra hasjsmugleren verdt 667.800 kroner.

Summen er lavere enn hva Cappelen forklarer, fordi Spesialenheten for politisaker har tatt utgangspunkt i hva de mener de kan bevise i retten.

Tirsdag fikk juryen i lagmannsretten høre Gjermund Cappelens forklaring om hvordan han møtte opp på Hjortnes-kaia i Oslo for overlevere penger til Jensen før han skulle på motorsykkelferie med samboeren sommeren 2011.

Hevder Jensen takket for pengene

– Den situasjonen husker jeg. Jeg satt i min bil da han kom bort til meg. Han stilte seg ved vinduet og jeg ga ham 10.000 kroner, forklarte Cappelen.

– Hvorfor ble det 10.000 kroner, spurte førstestatsadvokat Lars Erik Alfheim.

– Det var vel det jeg hadde i lommeboken, svarte Cappelen.

– Hvordan ga du det til ham?

– Jeg tror han bare stakk hånden inn gjennom ruten.

Halvannen time senere får Cappelen en tekstmelding fra Eirik Jensen:

«Takker. gikk litt fort. h kontakt»

Alfheim spurte Cappelen hva meldingen betydde:

– Han takker for pengene, sier det gikk litt fort og at vi holder kontakten, svarte Cappelen.

Jensen benekter ikke at han møtte Cappelen på fergekaia, men har hele veien avvist at han fikk overlevert penger før ferieturen.

Politimannen sendte en rekke meldinger om «været» til Gjermund Cappelen mens han var på motorsykkelferie i Europa. 18. juli 2011 er Eirik Jensen utenfor Marseille i Frankrike, mens han sender følgende melding til Cappelen:

«Som før. her er det kun utsikt til sol ... må været være slikt lenge.?»

Ifølge Cappelen betydde det at han ikke trengte å bekymre seg for politiet.

Hasjsmugleren har forklart at Eirik Jensen fikk 500 kroner pr. kilo. I tingretten ble Jensen dømt for innførsel av ca. 13,9 tonn hasj – noe som vil bety 6.950.000 kroner i godtgjørelse siden 2004.

– Husker du situasjonene hvor du har gitt ham penger, spurte Alfheim i retten.

– Bortsett fra på slutten, så kan jeg ikke huske det. Men det var ekstremt mange ganger. Det pleide å være utlevering av 30.000–50.000 kroner.

15 millioner kroner

Cappelen er i tillegg klar på at samarbeidet mellom de to har pågått siden 1993, og at Jensen totalt må ha fått opp mot 15 millioner kroner.

På spørsmål om hvor pengene har blitt av, har Gjermund Cappelen tidligere svart at han ikke vet hva Jensen har gjort med pengene. Jensen nekter for å ha fått penger av hasjsmugleren og har flere ganger vist til sin nøkterne livsstil.