MÅTTE BOOKE OM SELV: Bojana Turkovic forteller at de til slutt valgte å selv bestille billetter hjem med et annet flyselskap, etter å ha ventet i flere timer på svar fra SAS. På bildet fra venstre er Kian (1), Darel, Theo (4) og Bojana Turkovic. Foto: Privat

Flyproblemer hos SAS: Dette er ekstraordinært

Publisert: 31.07.18

SAS har kansellert over 300 flyginger i juli. Pressekontakt i SAS, Tonje Sund, sier det er en liten andel som er berørt, men at dette er ekstraordinært.

Sommerferien går mot slutten for mange og mange skal hjem fra ferie med fly, men det går ikke alltid som planlagt.

Den siste tiden har VG fått flere henvendelser fra frustrerte reisende.

Én av dem er Bojana Turkovic, som forteller at hun har vært på ferie med familien i Dubrovnik i Kroatia. De skulle fly hjem til Norge mandag formiddag, men da de var fremme på flyplassen fikk de beskjed om at flyet deres var kansellert.

– Flyet hadde egentlig avgang klokken 10.15. Vi ventet og ventet, men det eneste vi fikk var en automatisk SMS fra Scandinavian Airlines (SAS), hvor det sto at de jobbet med å ombooke oss.

Den samme meldingen tikket inn på telefonen flere ganger, men uten mer informasjon. Turkovic forteller at de satt i flere timer på hver sin telefon og forsøkte å komme i kontakt med SAS.

– Klokken nærmet seg seks på ettermiddagen og vi hadde fortsatt ikke fått mer informasjon. Det eneste var at vi kanskje kunne få reise tilbake første august.

Hun forteller at siden de reiste med to små barn, valgte de heller å bestille leiebil og nye billetter hjem med Norwegian fra Split tirsdag morgen.

– Så får vi håpe at det ikke blir nye forsinkelser der.

Over 300 kanselleringer i juli

Turkovic og familien er ikke alene. Ifølge E24 har SAS måtte kansellere over 700 avganger fra april til juni.

– Dette er ekstraordinært, sier Tonje Sund, pressekontakt i SAS til VG.

Ifølge en oversikt E24 har fått tilgang til, ble det i perioden 1.–25. juli kansellert omtrent 345 SAS-flyginger grunnet mangel på kabinpersonale og piloter .

Til sammenligning kansellert SAS bare 45 fly i hele juli i fjor.

– Men det er viktig å understreke at kansellering ikke betyr at folk ikke kommer frem, selv om det er vanskeligere når det er mange fullbookede fly. Vi har kalt inn ekstra mannskap både på bakken og i luften for å finne gode løsninger, sier Sund.

Flere årsaker

Tidligere i juli innrømmet SAS' operative direktør Lars Sandahl Sørensen, overfor Dagens Næringsliv at SAS har solgt billetter uten å ha full kontroll på bemanningen. Dette ligner problemene Norwegian hadde i fjor sommer . De har siden tatt grep og har unngått lignende problemer i år.

Sunde forklarer at det ikke bare én årsak til kanselleringene, men at det er en kombinasjon av flere uheldige omstendigheter.

– Vi har hatt en ekstraordinær periode der en kombinasjon av faktorer og hendelser har gjort at vi har opplevd både kanselleringer og et antall forsinkelser.

Sund forteller at SAS har mellom 800 og 900 daglige flyginger og at det er under 1 prosent av flygingene som er berørt.

– I sommerperioden har vi rundt 70 til 80 tusen flyginger, og rundt 700 av disse er rammet. Det er en liten del av totalen, men det er svært leit for de passasjerene som har blitt rammet.

SAS beklager

I tillegg til fulle fly og manglende mannskap har heller ikke været spilt på lag med SAS.

– I går hadde vi for eksempel kraftig uvær i Skandinavia, og på Arlanda særlig som skapte forstyrrelser i flytrafikken. Det forplantet seg i rutenettverket. Vi har hatt en kombinasjon av tekniske problemer, vær, effekten av generell pilotbrist i Europa med mannskapsmangel, forklarer Sund.

Sund understreker at SAS beklager på det sterkeste de ulempene kanselleringene har ført til og at de har forståelse for at det er vanskelig for dem som får ferien sin forstyrret.

– Vi har fullt fokus på å løse situasjonen for passasjerene. Det er mange ansatte som gjør en formidabel innsats for å minimere konsekvensene for passasjeren.